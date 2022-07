Consejos para obtener un peso óptimo durante las vacaciones

Ciudad de México.- Como cada año el verano se vuelve el pretexto perfecto para disfrutar de las vacaciones y descansar de la rutina diaria fuera de casa.

Es una de las épocas más concurridas y placenteras en las que solemos ser más condescendientes de lo común y dejamos de lado los hábitos saludables que nos permiten tener en óptimo estado nuestro peso corporal.

Si deseas aprovechar al máximo tus vacaciones y divertirte sin dejar de cuidar tu salud, te recomendamos lo siguiente:

Consejos prácticos

1. Mantén tus horarios: Aunque sea un poco complicado por la falta de rutina, es recomendable que aún en las vacaciones se procure conservar los horarios en los que acostumbramos a alimentarnos. Los especialistas recomiendan desayunar en un horario específico diariamente. Recuerda que el desayuno es la base de toda la alimentación y si éste es suficiente y nutritivo evitamos sentir hambre y picar entre comidas.

2. No abuses del azúcar ni del alcohol: Seguramente el menú ofrecerá un gran abanico de deliciosas opciones para disfrutar durante y entre comidas. Sin embargo, el consumo excesivo de azúcar y carbohidratos no sólo podría incrementar el peso corporal, también podría aumentar las grasas o lípidos del organismo y aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Lo mismo sucede con el alcohol, beber una copa de vino o una cerveza de vez en cuando no está mal, pero el exceso de alcohol que, es considerado el segundo alimento con mayor densidad energética después de la grasa, aumenta el apetito y disminuye la saciedad, provocando que comas más.

3. Agua, el mejor compañero de viaje: Hidratarse no sólo permite reponer los líquidos corporales que se pierden al sudar o exhalar aire; beber la cantidad suficiente de agua permite que el organismo transporte el oxígeno a todas las células del cuerpo y, sobre todo, ayuda a regular la temperatura de tu cuerpo, principalmente cuando hay una exposición prolongada al calor.

4. No dejes tu entrenamiento en casa: Si bien las vacaciones sirven para descansar, no por ello se debe dejar de lado la práctica de actividad física. Aprovechar los espacios y los paisajes que la naturaleza brinda es una excelente opción para darle un giro divertido a cualquier entrenamiento. Correr en la playa no sólo te hará esforzarte un poco más en cada movimiento, también podrás quemar más calorías en menos tiempo.

5. Acude con un especialista: Acudir con un médico especialista con regularidad ayudará a tener mayor claridad acerca del estado de salud en el que nos encontramos y podrá orientar mejor la forma adecuada para disminuir o mantener en óptimo estado el peso corporal, a través de un plan integral que incluya una dieta equilibrada, una rutina diaria de ejercicio y, en algunos casos, algún tratamiento que ayudará en el logro de este objetivo.

Fotos: Cortesía

*Fuente: Merck