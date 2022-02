Especialista en nutrición desmiente mitos populares sobre dietas

Un especialista en salud ha desacreditado algunos de los mitos más comunes sobre la pérdida de peso que nos desvían de nuestras metas.

Graeme Tomlinson, con sede en el Reino Unido, autor de Lose Weight Without Losing Your Mind, explicó que las personas que hacen dieta pueden ser víctimas de seguir los consejos que se conocen más en lugar de los mejores, incluidos los mantras populares para perder peso como 'deshazte de los carbohidratos' y 'nunca comer después de las 6 p.m.'.

En realidad, todas estas reglas estrictas son casi imposibles de seguir al pie de la letra y las personas se sienten desanimadas e infelices cuando inevitablemente fallan. A menudo, esto los lleva a desechar su régimen de pérdida de peso incluso antes de haber comenzado, indica a Daily Mail.

Graeme revela los mitos de la dieta que puedes olvidar para siempre, y qué hacer en su lugar si quieres ver resultados duraderos...

MITO: LAS BÁSCULAS NO MIENTEN

Subirse a la báscula cada día o semana es el método más común que las personas usan para medir el progreso cuando intentan perder grasa.

He oído historias espantosas de personas que se deshidratan todo el día para pesar menos y evitar la humillación pública en su club de adelgazamiento.

Si las personas pesan menos o más en comparación con ayer o la semana anterior, se les dice que están progresando o fallando.

LA VERDAD: Esas básculas miden mucho más que grasa corporal

Nuestro peso representa músculo, agua, comida y, a menudo, ropa, y el peso de estos puede fluctuar diariamente o semanalmente.

El peso del agua, por ejemplo, puede cambiar drásticamente y temporalmente en relación con el consumo de carbohidratos y sal de una persona. Intente tomar fotos de progreso en su lugar.

Estas son una herramienta de medición mucho más precisa a corto plazo y le permiten no depender de un número.

MITO: EVITA LOS CARBOHIDRATOS PARA PERDER GRASA

No hay evidencia científica que afirme que perderá grasa al prohibir los carbohidratos.

Aquellos que nos dicen que dejemos el pan y la pasta o seguir la dite Keto pueden encontrar algún estudio individual endeble para respaldar su agenda baja en carbohidratos. Pero la ciencia rigurosa saca conclusiones de una amplia gama de estudios, y existe una abrumadora cantidad de evidencia que respalda que un déficit de calorías resulta en la pérdida de grasa.

LA VERDAD: Concéntrese en agregar proteínas, no en quitar carbohidratos

Puede comer cualquier combinación de proteínas, carbohidratos y grasas, siempre que su ingesta calórica total sea menor que su quema de calorías, pero se ha demostrado que comer al menos 1 g de proteína por kg de peso corporal cada día es beneficioso para la pérdida de grasa.

Esto se debe a que la proteína quema más calorías durante la digestión y nos ayuda a sentirnos más llenos.

MITO: COMER GRASAS ENGORDA

La grasa es el macronutriente más denso en calorías con 9 calorías por gramo.

Está etiquetado como causante de grasa porque una gran cantidad de grasa contiene una gran cantidad de calorías. Pero comer grasa no nos hace engordar inherentemente.

LA VERDAD: Se puede comer grasa y adelgazar

Las calorías totales deben ser nuestra consideración clave.

Al igual que los carbohidratos, no existe una ciencia rigurosa que sugiera que es la grasa la que te hace engordar.

Una dieta alta en grasas puede hacer que sea un poco más difícil controlar la ingesta de calorías en comparación con una bien balanceada con proteínas y carbohidratos también, pero puedes comer grasas y perder peso.

MITO: NECESITAS IR A UN GIMNASIO PARA PERDER PESO

El gimnasio se ha convertido en sinónimo de control de peso y muchos están convencidos de que necesitan obtener membresías costosas si quieren perder grasa corporal.

LA VERDAD: Hacer una actividad que disfrute lo ayudará a mantener sus metas de pérdida de grasa

Si bien puede ser útil, para algunos, cuando se trata de motivación y objetivos que no sean la pérdida de peso, cualquier actividad de su elección tiene la misma probabilidad de ayudarlo a perder peso.

El ejercicio de cualquier tipo, incluso caminar, contribuye a su déficit calórico.

La clave es encontrar una actividad que disfrute lo suficiente como para seguir haciéndola regularmente: comience haciéndola durante solo 15 minutos al día y aumente.

Pedirle a un amigo que se una a ti te ayudará a cumplirlo, ya que lo decepcionarás si no te presentas. Cuanto más disfrutes de algo, más tiempo lo mantendrás, lo que te ayudará a mantener tus objetivos de pérdida de grasa.

MITO: COMER DESPUÉS DE LAS 6 PM ENGORDA

Este es realmente divertido y me sorprende que todavía tenga credibilidad en algunos círculos.

Afirmaciones como "tu cuerpo no puede metabolizar la comida por la noche" o "la comida que comes por la noche se convierte en grasa porque no te mueves para quemarla" son infundadas y francamente ridículas.

LA VERDAD: Tu metabolismo no se detiene, ni cambia según la hora del día

Puedes comer absolutamente después de las 6:00 p. m. sin acumular grasa no deseada; la clave es la ingesta total de calorías a lo largo del día.

Pero, si los bocadillos además de las comidas, especialmente por la noche, contribuyen al exceso de calorías, es posible que desee abordar este problema y tomar medidas.

Si tiene dificultades para renunciar por completo a sus refrigerios nocturnos, intente cambiarlos por una opción más baja en calorías.

Si bien el consumo de versiones bajas en calorías puede no ser significativo de inmediato, puede serlo durante un período de tiempo.

MITO: LOS ACEITES VEGETALES SON MALOS PARA LA SALUD

Recientemente hemos visto una ola de los llamados gurús de la salud que etiquetan los aceites vegetales como tóxicos y venenosos y alaban el aceite de coco y la mantequilla (con un alto contenido de grasas saturadas) como saludables. Esto no podría estar más lejos de la verdad.

LA VERDAD: Los aceites vegetales pueden beneficiar la salud cardiovascular

Los aceites vegetales no están saturados y demasiadas grasas saturadas, como la mantequilla y el aceite de coco, pueden aumentar el colesterol LDL, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La evidencia es clara.

Si le gusta cocinar con aceite de oliva o agregarlo a los alimentos que come, la ciencia dice que hacerlo beneficiará su salud, no la dañará.

MITO: SER VEGANO ES MEJOR PARA TU SALUD

Muchos afirman que simplemente comer una dieta basada en plantas mejorará automáticamente su salud.

LA VERDAD: Los productos animales también tienen un alto contenido de vitaminas y minerales

Este se trata completamente de darse cuenta del contexto. Si anteriormente tenía una dieta alta en productos animales procesados y de baja calidad, entonces cambiar a una dieta basada en plantas probablemente mejoraría su salud.

Pero si actualmente tiene una dieta rica en productos animales frescos y de alta calidad, ricos en vitaminas y minerales, y también incluye muchas plantas, volverse vegano simplemente eliminará nutrientes importantes de su dieta.

Creo que todos podemos estar de acuerdo en que comer más plantas beneficia nuestra salud, pero incluir productos animales de calidad aún puede ayudar a nuestro bienestar.

Ya sea que sea de origen vegetal o no, aumentar la cantidad a 7-10 porciones de frutas y verduras por día con la mayor frecuencia posible contribuirá a una mejor salud con el tiempo.

MITO: 800 CALORÍAS AL DÍA SON EXCELENTES PARA LA PÉRDIDA DE GRASA

Uno de los métodos de dieta más populares en los últimos tiempos es comer solo 800 calorías por día para perder grasa.

LA VERDAD: Puedes comer mucho más de 800 calorías al día y aun así perder peso

Para perder grasa necesitas crear un déficit de calorías. Pero desea que sea sostenible para que pueda apegarse a él y disfrutar de su vida, no sentirse hambriento y letárgico.

Seguir 800 calorías al día es insostenible o un trastorno alimentario a punto de ocurrir. Además, todos somos de diferentes tamaños y tenemos diferentes necesidades calóricas. Esta reducción extrema de calorías probablemente te hará sentir miserable.

Puede comer mucho más de 800 calorías por día, aún así perder grasa y, lo que es más importante, ser feliz. Por ejemplo, una mujer de 35 años, 5 pies 6 pulgadas y 80 kg de peso podría perder grasa comiendo 1.600 calorías por día incluso si no hiciera mucho ejercicio, o incluso 2.200 calorías por día si fuera muy activa.

Aunque la pérdida de grasa llevará más tiempo, es probable que sea mucho más sostenible y placentera.

MITO: HAY ALIMENTOS 'BUENOS' Y ALIMENTOS 'MALOS'

Muchos afirman que comer alimentos individuales nos hace saludables o no saludables, a menudo afirmando que alimentos específicos nos hacen adelgazar, engordar, curar enfermedades o causar enfermedades.

LA VERDAD: Esta actitud puede dañar la salud mental

A pesar del alarmismo, ningún alimento individualmente te hace engordar o no hacerte saludable, al igual que ningún alimento te hace delgado o saludable.

La cantidad de calorías y nutrientes que consume con el tiempo define la cantidad de grasa corporal que tiene y contribuye a su estado de salud.

No es necesario que te castigues por pedir comida para llevar porque es solo una comida de las decenas de miles que consumes a lo largo de tu vida. Además, tu próxima comida puede volver a encaminarte.

Creer que algunos alimentos son malos puede llevar a sentirte culpable después de comerlos, lo cual es innecesario y terrible para tu salud mental.

Puede incluir sus comidas favoritas y aun así lograr sus objetivos. La clave para una buena salud física y mental es tener un equilibrio entre los alimentos nutritivos y los alimentos menos nutritivos que le gustan también.

También tiende a hacerte desear más los malos alimentos. Si te digo que no pienses en un oso amarillo brillante, ¿qué acabas de hacer? Pensaste en un oso amarillo brillante.

La instrucción de no hacer algo pone la idea en tu cabeza. Cuanto más te enfocas en no comer chocolate, más te enfocas en el chocolate.

Si pasa menos tiempo deseando chocolate y satisface ese deseo de una manera que respalde su dieta general, reducirá las posibilidades de confusión emocional, atracones cargados de culpa o vergüenza.

MITO: TU PESO DEFINE TU VALOR

Un número que representa la relación de toda su masa con el suelo no puede determinar su valor para el mundo.

LA VERDAD: Bajar de peso no te hace mejor persona

La sociedad nos dice que seremos mejores personas si bajamos de peso en lugar de que nos aseguren que bajar de peso no tiene nada que ver con nuestro valor como personas o nuestro valor para el mundo. Perder peso es simplemente la reducción de la grasa corporal existente.

Es una alteración fisiológica. Potencialmente puede hacerte más feliz y saludable, pero aparte de eso, nada más cambia en ti.

Si bien su cerebro puede funcionar a su favor, también puede funcionar en su contra. A veces, para recordarte la realidad, necesitas mantenerla bajo control.

Cuando estés luchando con emociones negativas sobre ti mismo, recuerda que mientras tengas comida, una cama cómoda y un techo sobre tu cabeza, todo lo demás es comparativamente insignificante.