Conoce los tenis Gucci que cuestan 250 pesos

Si pensabas que en la moda todo estaba escrito y que las marcas se ajustaban a ese plan, te informamos que las cosas no son así. De un tiempo para acá, muchas firmas de ropa y accesorios han tenido que irse ajustando a los tiempos tan cambiantes en los que vivimos.

Ante el miedo de ser irrelevantes para las generaciones más jóvenes, muchas marcas (incluso las de lujo), han visto la oportunidad de diversificarse y llegar a más gente gracias a las redes sociales y la implementación de realidad virtual para lograr un impacto más grande entre sus futuros compradores.

Siguiendo este esquema, además del uso de las celebridades para dar a conocer sus prendas, la firma italiana Gucci, ha puesto a la venta un par de sneakers que sólo puedes usar de forma digital

¿Sneakers virtuales?

Los NFT, o tokens no fungibles, se han convertido en un tema que tiene al mundo de la moda fascinado y hasta cierto punto dividido. Pues si bien este tipo de tokens han sido de gran ayuda para dar ese plus a las experiencias de compra durante la pandemia; la industria ha comenzado a diversificar sus productos para llegar a un terreno poco explorado donde pueden encontrar nuevos consumidores. Es aquí donde Gucci vuelve al centro de la polémica y divide la opinión de los amantes de la moda, al poner a la venta una especie de filtro de Instagram que genera la ilusión de que el usuario se encuentra usando un par de tenis de la lujosa firma italiana.

Según Business of Fashion los tenis virtuales modelo Virtual 25 de Gucci tienen un costo que va desde los $9 y $12 dólares (de 184 a 250 pesos mexicanos). El mismo medio asegura que de ser popular entre sus compradores, la firma dirigida por Alessandro Michele estaría ganando un total de 12 millones de dólares con la venta de este filtro para instagram.

¿Qué hay detrás de este par de tenis virtuales?

Wanna, un estudio de diseño digital fue el encargado de crear tecnología para que los clientes de la marca puedan ver cómo se ven estos tenis antes de que decidan comprarlos. A través de la aplicación móvil, la empresa logró crear diseños de tenis 3D capaces de generar un inusitado resultado entre los sneakerheads. Este filtro no será la única propuesta de Gucci en lo que se refiere a los NFT. Según el sitio web de Esquire España, el plan de la firma es lanzar una línea completa de productos digitales, entre ellos unos zapatos edición limitada que se darán a conocer en el futuro próximo.

Estos sneakers diseñados en su totalidad por Alessandro Michele pretende acercar al público que no conoce la marca hacia sus aparadores, aunque sea de manera virtual.

No es la primera vez que Gucci divide al mundo de la moda; durante el 2020 la firma italiana protagonizó el año con unos jeans que daban la ilusión de tener manchas de pasto, o el "vestido de hombre" y mucho menos que fue una de las primeras marcas en decirle adiós al calendario de la moda, por lo que la marca ahora se enfoca en menos colecciones pero ofrece más prendas al cubrir en dos shows anuales gran parte de la temporada.

Si bien sabemos que las estrategias de la firma siempre nos vuelan la cabeza, esta noticia nos hace pensar si en verdad pagaríamos por usar tenis de forma virtual. Sin embargo, no es la única marca de lujo que estaba llevando sus productos a un aparador virtual; según el portal web de "W Magazine", la firma italiana no está sola en esta expansión, pues casas como Louis Vuitton han diseñado máscaras para el popular videojuego League of Legends.