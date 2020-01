Conoce 11 beneficios de caminar al menos 30 minutos al día

ESTADOS UNIDOS.- Caminar al menos 30 minutos al día ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas y es que la especialista Melina B. Jampolis, MD, autora de The Doctor on Demand Diet dice que también este tipo de actividad ayuda a perder peso y reducir la presión arterial.

"Caminar es el ejercicio número uno que recomiendo a la mayoría de mis pacientes porque es muy fácil de hacer, no requiere nada más que un par de zapatillas de tenis y tiene enormes beneficios mentales y físicos", dice.

A continuación se enumeran 11 beneficios de caminar.

1.- Mejora tu estado de ánimo: La especialista dice que aunque hay otras cosas como una copa de vino o un cuadrado o tres de chocolate negro, puede ayudarte con esto, el caminar te ofrece la misma ventaja y modifica el sistema nervioso.

2.- Te ayuda a quemar calorías y perder peso: Jampolis puntualiza que es un beneficio que a corto plazo te trae muchas alegrías, sobre todo cuando empiezas a ver que la ropa que usas ya no te queda tan ajustada.

3.- Reduce enfermedades crónicas: De acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes dice que caminar reduce los niveles de azúcar en sangre y riesgo de padecer diabetes. Además disminuye la presión arterial hasta en 11 puntos y puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en un 20-40%.

4. Retrasa la aparición de varices: Es una forma comprobada de evitar su aparición, según Luis Navarro, MD, fundador y director del Centro de Tratamiento de Venas en la ciudad de Nueva York.

5. Su digestión mejorará caminando más: Te permitirá incluso mejorar tus evacuaciones intestinales. Tara Alaichamy, DPT, fisioterapeuta en los Centros de Tratamiento del Cáncer de América. Asegura que en el caso de los pacientes que se han sometido a una cirugía es abdominal es caminar porque utiliza “los músculos centrales y abdominales, fomentando el movimiento en nuestro sistema GI".

6. Caminar te ayuda a alcanzar nuevos objetivos: "Creo firmemente que caminar regularmente puede ayudarlo a lograr otras metas que se proponga", dice Kim Evans, un entrenador personal y caminante diario.

7. Caminar puede ayudarlo a sentirse más creativo: Según un estudio de 2014 en el Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory, and Cognition , salir a caminar puede despertar la creatividad.

8. Puede ayudar a aliviar el dolor en las articulaciones: Caminar durante al menos 10 minutos al día, o aproximadamente una hora por semana, puede evitar el dolor por discapacidad y artritis en los adultos mayores.

9. Caminar más puede aumentar su inmunidad: La investigación de Arthritis Research & Therapy dice que esto ayuda mejorar la función inmune en adultos mayores con artritis reumatoide. Un estudio reciente de la enfermedad respiratoria crónica indicó que caminar puede ayudar a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) a reducir su riesgo de morbilidad y mortalidad.

10. Te ayuda a vivir más tiempo: Un estudio publicado en el Journal of the American Geriatrics Society mostró que los adultos mayores, entre las edades de 70 y 90 años, vivieron más tiempo que aquellos que no lo hicieron.

11. Dormirás mejor: Un estudio de Sleep de 2019 descubrió que las mujeres posmenopáusicas que realizan actividad física de intensidad leve a moderada duermen mejor por la noche que las que son sedentarias. También ayuda a reducir el dolor y el estrés, que pueden causar trastornos del sueño.

Con información de Prevention.com