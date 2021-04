Condenados a muerte venden su arte en Etsy

CIUDAD DE MÉXICO. – La Prisión Estatal de San Quentín en California es conocida como la más antigua del estado y por tener el mayor número de condenados a muerte que cualquier otra. Recientemente estuvo envuelta en polémica ya que recibieron “La multa más grande en el estado por no prevenir la propagación de Covid-19”, según Los Angeles Times.



Pero no todo es oscuro, ya que dentro de la prisión hay una tienda de regalo, la cual de fue fundada gracias al programa “ArtReach: Reaching Out With Art and Poetry from Death Row” (Arte y poesía desde el corredor de la muerte) creado por el artista Nicola White en 2016, en dicho lugar, algunos de los 40 condenados a la pena máxima puedes exhibir obras de arte que han creado a través de una galería digital.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Sin embargo, la situación del covid-19 ha detenido los suministros. Desafortunadamente, pusieron en pausa todos los programas y los reclusos no han recibido visitas desde hace casi un año”, comentó una fuente para una entrevista.



Según el portal VICE, ArtReach comenzó en 2016 por White, una talentosa artista de Reino Unido, quien se hizo amiga de un preso condenado a muerte en la prisión de California a través de un programa de amigos por correspondencia llamada “Lifelines”.



Al conocerlo, White se dio cuenta que el hombre era un gran artista, y conmovida por esto, le sugirió crear una exposición con los demás reclusos.



El programa que creó la artista ayuda a los presos y a sus familias, ya que, a diferencia de los programas de hobbies, White otorga un procentaje mayor de las ganancias de sus ventas, permitiéndoles invertir más fondos en artesanía o materiales.



Desde pinturas y bocetos hasta joyas y poesía, el arte puede ser visto y comprado por personas alrededor de todo el paneta en la tienda en línea “Art Reach” de Etsy.



Desde los inicios del programa, Art Reach ha tenido exposiciones virtuales y presenciales, “fue genial crear conciencia y permitir que sus voces fueran escuchadas”, comentó White para su entrevista con VICE.

Desde Johnny Cash hasta Charles Manson han caminado por los pasillos de la prisión.



La prisión de San Quentin fue fundada en 1852 y es la única en el estado de California en contar con un corredor de la muerte y una cámara de ejecución. Si bien, cuenta con su propia cámara de gas, desde 1966 las ejecuciones se realizan por medio de la inyección letal.



En esta prisión se grabó un concierto de Johnny Carsh y el grupo de rock Metallica grabó el video St. Anger del álbum que lleva el mismo nombre en el lugar.