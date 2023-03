¿Cómo prevenir el virus del papiloma humano?

La infección viral más prevalente del aparato reproductivo se denomina virus del papiloma humano (VPH). Aunque la mayoría de las infecciones por VPH son asintomáticas, la infección genital persistente por VPH en las mujeres se ha relacionado con el cáncer de útero.

El Virus del Papiloma Humano (VPH) se puede prevenir de varias maneras. Uno de ellos es a través de la inmunización del VPH, que se realiza a través de los programas de inmunización.

La vacuna es segura y tiene un porcentaje muy bajo de efectos adversos graves.

La mejor manera de asegurarse de no contraer una enfermedad de transmisión sexual (ETS), como el virus del papiloma, es evitar todo contacto sexual con otras personas. Esto incluye las relaciones sexuales orales, anales y vaginales, así como otras formas de contacto genital.

Sin embargo, la mayoría de las personas se involucran en actividades sexuales en algún momento de sus vidas. Si lleva una vida sexual activa, hay algunas cosas que puede hacer para reducir el riesgo de contraer o propagar el papiloma humano:

Vacuna contra el papiloma humano.

Use un condón y/o barreras de látex cada vez que tenga relaciones sexuales vaginales, anales u orales. Aunque los condones y las barreras de látex no son tan efectivos para prevenir el papiloma humano como lo son para prevenir otros ETS como la clamidia y el VIH, tener relaciones sexuales más seguras puede reducir el riesgo de contraer la enfermedad.

Evitar transmitir el virus papiloma humano

La verdad es que es posible que nunca supieras que tenías papiloma humano, salvo la presencia de una forma muy peligrosa del virus del papiloma o úlceras genitales. La mejor manera de asegurarse de no contagiar la enfermedad a otra persona es vacunarse contra el virus del papiloma humano.

Te contamos qué puedes hacer para evitarlo

Evita el contacto de piel a piel no teniendo sexo.

