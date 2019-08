Cómo enseñar a tus hijos a vivir un estilo de vida saludable

Hace cinco años, nuestro estilo de vida familiar no era saludable. Comíamos postre todas las noches y pasábamos tanto tiempo frente al televisor que las noches de cine de fin de semana se convirtieron cada vez más en una búsqueda exhaustiva de algo que “no” habíamos visto.

Claro, alimentaba a mis hijos con extras verdes en la cena, a veces. Los llevaba al parque, a veces. Pero esas eran adiciones suplementarias a nuestro estilo de vida poco saludable y sedentario. Un estilo de vida que nos estaba volviendo insalubres, perezosos e infelices.

Puede que parezcan palabras duras, pero las elegí porque son ciertas. Entonces eran ciertas, por mucho que intentara ignorarlo o disculparlo como “modo de supervivencia”.

Cuando nació mi hijo menor Isaac, toqué fondo. Estaba cansada de que mis hijos pelearan por el mando de la TV, cansada de que mi ropa no me quedara bien, y cansada de sentirme tan cansada. Quizás lo más importante, estaba desesperada por mantener algún tipo de conexión significativa con mi familia. Así que nos inscribimos a todos a taekwondo.

Sí, todos nosotros, yo incluida. En caso de que te lo estés preguntando, la escuela local de taekwondo no ofrecía clases de adultos en ese momento, así que me apunté a la clase de niños. La clase de los niños pequeños, con niños de 6 a 10 años, que estaban más coordinados y mucho más en forma que yo. Esa primera clase fue humillante, pero después mis hijos estaban emocionados. Hablaron de taekwondo hasta que se fueron a dormir y lo retomaron de nuevo por la mañana. Les encantó que lo estuviera haciendo con ellos, y aparte de la vergüenza, a mí también me encantó. Así que seguimos adelante.

En seis meses, nuestra vida familiar se había transformado por completo. Pasamos las tardes en el taekwondo, de lunes a viernes. Los sábados por la noche, a menudo íbamos al gimnasio vacío para practicar, o nos turnábamos para usar el nuevo saco de boxeo en nuestro garaje. Cuando veíamos la televisión, a menudo eran viejas temporadas de American Ninja Warrior, después de lo cual, inspirados, íbamos al patio de recreo y cruzaba las barras de mono o fingíamos que el gran tobogán era la pared deformada.

Aprendimos rápidamente que comer barras de cereales y helado nos haría sentir mal en el taekwondo, así que comenzamos a comer de manera más nutritiva. Los niños abrazaron los batidos y los huevos revueltos, y yo retomé la costumbre de comer la proverbial manzana al día. En resumen, caímos en el hábito de una vida saludable casi como un efecto secundario de nuestro nuevo pasatiempo.

Desde entonces, nos hemos mudado por todo el país y hemos tomado un descanso del taekwondo. Mis hijos practican diversos deportes y yo trabajo como entrenadora personal, por lo que pensarían que tendríamos un estilo de vida saludable. No es así, mis amigos. Vivir un estilo de vida saludable no es fácil: no hay un interruptor mágico que, una vez que se activa, se mantenga así. Como todas las cosas, un estilo de vida saludable es un acto de equilibrio.

Como aprendí durante mis 14 años de maternidad, si quieres enseñarles algo a tus hijos, debes comenzar siendo su ejemplo. Así que alimentar a sus hijos con papas fritas de col rizada mientras te das atracones de Doritos en la despensa no te llevará muy lejos. Si deseas enseñar a tus hijos a vivir un estilo de vida saludable, tienes que descubrir cómo vivirla tu mismo. Afortunadamente, aunque no sea fácil, vivir un estilo de vida saludable es bastante sencillo. Solo tienes que asegurarte de tener lo que necesitas y dejar todo lo demás para ocasiones especiales.

No tiene que ser abrumador, no necesitas entrar en el modo Whole 30 y tirar la mitad de su despensa. En lugar de enfocarte en lo que no debes hacer (o comer), ten una mentalidad de abundancia. Si deseas mejorar tu salud, necesitas más de estas 3 cosas principales:

# 1 Más sueño

Dormir es mágico. Si no duermes lo suficiente, ¡incluso por una noche! – tu cuerpo comienza a chocar. No puedes pensar con claridad porque tus neuronas no se activan de manera eficiente. Su sistema inmunológico se sumerge por la nariz. Tu metabolismo se ralentiza. Sus músculos reaccionan con menos rapidez y pierde fuerza y función cardiovascular. Ahora agrava esos efectos durante una semana o un mes … ¿es de extrañar que estés malhumorado, cansado y que sea difícil levantarte del sofá? Hacer que el sueño sea una prioridad es la forma más fácil y efectiva de restablecer el estilo de vida de su familia.

# 2 Más sol

Pasamos demasiado tiempo en el interior, punto final. Esto no solo impacta negativamente en nuestros cuerpos (piense en la deficiencia de vitamina D, el sistema inmune que falla), sino que también afecta nuestro estado psicológico. Hemos evolucionado para responder a estímulos externos: el viento, el sol, el frío, la hierba bajo nuestros pies. Privarnos de esos estímulos literalmente priva a nuestros cerebros de lo que necesitan para desarrollarse y funcionar correctamente. ¿Y si decides dar un paseo o salir a correr una vez que estás allí? ¡Puntos de bonificación por más ejercicio!

# 3 Más agua, más nutrientes

Elegir alimentos saludables no tiene que ser complicado, especialmente al principio. Hazlo simple: bebe agua, más agua y solo agua. Coma alimentos de la tierra, todo lo que creció dentro o fuera del suelo, que caminó sobre la hierba o nadó en el océano.

