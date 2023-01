Científicos logran rejuvenecer ratones ancianos; su objetivo es hacer lo mismo con humanos

ESTADOS UNIDOS.-En laboratorios de Boston, ratones viejos y ciegos recuperaron la vista, desarrollaron cerebros más inteligentes y construyeron músculos y tejidos renales más sanos. Por otro lado, los ratones jóvenes han envejecido prematuramente, con resultados devastadores para casi todos los tejidos de sus cuerpos.

David Sinclair, profesor de genética en el Instituto Blavatnik de la Facultad de Medicina de Harvard, apuntó que dichos experimentos muestran que el envejecimiento es un proceso reversible, capaz de ser impulsado "hacia adelante y hacia atrás a voluntad".

Los experimentos combinados, publicados por primera vez este jueves en la revista Cell, desafían la creencia científica de que el envejecimiento es el resultado de mutaciones genéticas que socavan el ADN, creando un depósito de chatarra de tejido celular dañado que puede conducir al deterioro, la enfermedad y la muerte.

Creemos que es una pérdida de información, una pérdida en la capacidad de la célula para leer su ADN original, por lo que olvida cómo funcionar, de la misma manera que una computadora vieja puede desarrollar software corrupto. Yo lo llamo la teoría de la información del envejecimiento", dijo Sinclair.

TRANSFORMAR PROCESO DE ENVEJECIMIENTO

Jae-Hyun Yang, investigador de genética en el Laboratorio Sinclair y coautor del artículo, mencionó que espera que los hallazgos "transformen la forma en que vemos el proceso de envejecimiento y la forma en que abordamos el tratamiento de enfermedades asociadas con el envejecimiento".

Según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, el ADN puede verse como el hardware del cuerpo, el epigenoma sería el software. Los epigenes, proteínas y sustancias químicas que se asientan como pecas en cada gen, esperan decirle al gen "qué hacer, dónde hacerlo y cuándo hacerlo".

El epigenoma enciende y apaga los genes. Ese proceso puede desencadenarse por la contaminación, las toxinas ambientales y los comportamientos humanos, como fumar, comer una dieta inflamatoria o sufrir una falta crónica de sueño.

"El hallazgo sorprendente es que hay una copia de respaldo del software en el cuerpo que puede restablecer. Estamos mostrando por qué ese software se corrompe y cómo podemos reiniciar el sistema tocando un interruptor de reinicio que restaura la capacidad de la célula para leer el genoma correctamente nuevamente, como si fuera joven", agregó Sinclair.

GENES PARA CONTROLAR ENVEJECIMIENTO

Podrían pasar décadas antes de que cualquier ensayo clínico antienvejecimiento en humanos comience. Fotografía: Pixabay.

La búsqueda del interruptor comenzó cuando Sinclair era estudiante de posgrado y formaba parte de un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts que descubrió la existencia de genes para controlar el envejecimiento en la levadura. Ese gen existe en todas las criaturas, por lo que debería haber una manera de hacer lo mismo en las personas, supuso.

Para probar la teoría, comenzó a intentar acelerar el envejecimiento en ratones sin causar mutaciones ni cáncer.

“Empezamos a hacer ese ratón cuando yo tenía 39 años. Ahora tengo 53 años y hemos estado estudiando ese ratón desde entonces. Si la teoría del envejecimiento de la información fuera incorrecta, obtendríamos un ratón muerto, un ratón normal, un ratón envejecido o un ratón con cáncer. Envejecemos”, abundó.

Con la ayuda de otros científicos, Sinclair y su equipo de Harvard han podido envejecer los tejidos del cerebro, los ojos, los músculos, la piel y los riñones de ratones.

Para hacer esto, el equipo de Sinclair desarrolló ICE, abreviatura de cambios inducibles en el epigenoma. En lugar de alterar las secciones de codificación del ADN de los ratones que pueden desencadenar mutaciones, ICE altera la forma en que se pliega el ADN. Los ratones ICE al año se veían y actuaban el doble de su edad.

REVERTIR EL PROCESO

Ahora era el momento de revertir el proceso. El genetista de Sinclair Lab, Yuancheng Lu, creó una mezcla de tres de cuatro "factores de Yamanaka", células de la piel humana adulta que han sido reprogramadas para comportarse como células madre embrionarias o pluripotentes, capaces de convertirse en cualquier célula del cuerpo.

El cóctel se inyectó en células ganglionares de la retina dañadas en la parte posterior de los ojos de ratones ciegos y se activó al alimentarlos con antibióticos. Los ratones recuperaron la mayor parte de su vista.

A continuación, el equipo abordó las células cerebrales, musculares y renales y las restauró a niveles mucho más jóvenes, según el estudio.

“Uno de nuestros avances fue darnos cuenta de que si utiliza este conjunto particular de tres células madre pluripotentes, los ratones no vuelven a la edad cero, lo que podría causar cáncer o algo peor. En cambio, las células vuelven a entre el 50% y el 75% de la edad original, y se detienen y no se vuelven más jóvenes, lo cual es una suerte", dijo Sinclair.

INVERSIONES MILLONARIAS

Hoy en día, el equipo de Sinclair está tratando de encontrar una manera de aplicar el cambio genético de manera uniforme a cada célula, rejuveneciendo así a todo el ratón a la vez.

¿Que sigue? Se están invirtiendo miles de millones de dólares en antienvejecimiento, financiando todo tipo de métodos para hacer retroceder el reloj.

En su laboratorio, Sinclair dijo que su equipo ha reiniciado las células en ratones varias veces, lo que demuestra que el envejecimiento puede revertirse más de una vez, y actualmente está probando el reinicio genético en primates.

Sin embargo, podrían pasar décadas antes de que cualquier ensayo clínico antienvejecimiento en humanos comience, sea analizado y, si es seguro y exitoso, escalado a la masa necesaria para la aprobación federal.

QUÉ HACER POR AHORA

Pero así como los factores dañinos pueden alterar el epigenoma, los comportamientos saludables pueden repararlo, apuntó Sinclair.

“Sabemos que esto probablemente sea cierto porque las personas que han llevado un estilo de vida saludable tienen menos edad biológica que aquellas que han hecho lo contrario”, dijo.

¿Sus mejores consejos? Concéntrese en las plantas como alimento, duerma lo suficiente, pierda el aliento durante 10 minutos tres veces a la semana haciendo ejercicio para mantener su masa muscular, no se preocupe por las cosas pequeñas y tenga un buen grupo social.

“El mensaje es que cada día cuenta”, concluyó Sinclair.

Con información de CNN y Revista Cell.