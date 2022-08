Brote de 'gripe del tomate' en India: Esto es lo que realmente es

INDIA.-Un “nuevo virus” llamado gripe del tomate ha sido reportado en Kerala, India. Según un artículo de The Lancet Respiratory Medicine, el primer caso de esta misteriosa enfermedad se informó el 6 de mayo. Ahora ha habido más de 80 casos y la enfermedad se ha extendido a otras partes de la India.

La mayoría de los infectados son niños menores de cinco años, con síntomas que incluyen fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones y sarpullido. Los niños también sufrieron una erupción de ampollas rojas y dolorosas que crecieron hasta alcanzar el tamaño de un tomate, de ahí el nombre.

Aunque los niños pueden estar enfermos, hasta el momento no ha habido informes de enfermedades graves o muertes. Todos parecen estar recuperándose.

Los médicos que trataban a los niños no estaban seguros de qué estaba causando esta enfermedad. La temperatura, los dolores y molestias pueden deberse a cualquier cantidad de infecciones. Especularon que podría ser el resultado de algunos virus que suenan exóticos que son transmitidos por mosquitos, como el dengue y el chikungunya, o incluso la varicela.

Pensaron que tal vez la erupción inusual en forma de tomate podría estar ocurriendo porque los niños reaccionaban de manera diferente a las infecciones después de tener Covid. Además, debido al gran tamaño de las manchas, incluso se sugirió que podría tratarse de la viruela del simio.

Misterio resuelto

Los científicos han estado analizando muestras de niños con gripe del tomate para tratar de identificar la causa de la enfermedad. Se tomaron muestras de dos niños en el Reino Unido que desarrollaron síntomas sospechosos de la gripe del tomate después de regresar de unas vacaciones familiares en Kerala. Los resultados del laboratorio revelaron que estaban infectados con un enterovirus llamado coxsackie A16.

Coxsackie A16 causa la enfermedad de manos, pies y boca (HFMD), llamada así porque el paciente tiene ampollas en las palmas de las manos, las plantas de los pies y en la boca.

Entonces parece que la gripe del tomate es en realidad HFMD. No es un tipo de gripe, no tiene nada que ver con los tomates y no es una enfermedad nueva en absoluto.

No tiene ninguna relación con la fiebre aftosa del ganado bovino. Por lo general, es leve y desaparece por sí solo en aproximadamente una semana, aunque el alivio del dolor puede ser útil.

A veces, las personas tienen llagas en la boca, lo que les dificulta tragar, por lo que la deshidratación puede ser un problema en los niños pequeños. En casos muy raros, la persona puede desarrollar meningitis viral. Pero es importante tener en cuenta que, hasta el momento, no se han informado casos de enfermedades graves en la India después de la "gripe del tomate".

Al igual que muchas infecciones infantiles comunes, es muy contagiosa y puede propagarse a través de las heces y el líquido de las manchas, por lo que se recomienda a los padres que los niños con HFMD deben mantenerse alejados de la escuela o la guardería durante cinco días después de que comiencen los síntomas.

La causa de la 'gripe del tomate': el virus coxsackie. CDC/ Dra. Erskine Palmer

Cosas extrañas

Los virus han estado haciendo cosas extrañas desde que comenzó la pandemia de Covid. Por ejemplo, los virus estacionales de invierno se propagaron en el verano de 2020, y nadie está completamente seguro de qué causó el brote de hepatitis en niños en 2021. Y hasta 2022, los brotes de viruela del simio fuera de África solo involucraron a un pequeño número de personas.

Ahora tenemos estas erupciones tipo tomate inusualmente grandes que no son típicas de la HFMD. Será interesante averiguar por qué las manchas se veían lo suficientemente diferentes como para que la enfermedad recibiera un nuevo nombre. La erupción de la "gripe del tomate" puede deberse a una variedad de causas diferentes, y esto destaca el valor de las pruebas de laboratorio precisas para detectar virus. Sin embargo, vale la pena señalar que se han reportado menos de 100 casos de gripe del tomate desde principios de mayo. Así que el brote probablemente esté bajo control.

Artículo original en The Conversation