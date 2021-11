Biólogo Ginés Morata: “Dios no nos ha creado a nosotros, los humanos hemos creado a Dios”

CIUDAD DE MÉXICO.-El biólogo español Ginés Morata declaró en entrevista para El País que “Dios no nos ha creado a nosotros, sino que los humanos hemos creado a Dios”.

El miembro de la Royal Society del Reino Unido -donde también estuvieron Charles Darwin, Isaac Newton, Rita Levi-Montalcini y Albert Einstein- contestó a la pregunta de que si Darwin mató a Dios:

"Es una forma de verlo. Dios es una creación humana. Dios no nos ha creado a nosotros: los humanos hemos creado a Dios. Darwin te hace ver que muchos de los atributos que tú dabas a Dios no eran de Dios, sino que es una cosa mucho más simple. En ese sentido, lo mata. No sé si yo utilizaría esa expresión pero, efectivamente, uno de los grandes logros de Dios era hacer no sé cuántos millones de especies en siete días. Pues es que no tiene nada que ver".

Por otro lado, Morata - quien recibió el premio en México de Ciencia y Tecnología 2004- detalló que los humanos podrían llegar a vivir cientos de años "alterando genes".

¡Enhorabuena! Ginés Morata acaba de volver de Washington donde ha recogido el honor de pertenecer a la Academia Nacional de Ciencias de ese país como correspondiente extranjero. https://t.co/gxsu3BeJ3b — Pedro Duque (@astro_duque) May 2, 2019

"Uno de los grandes descubrimientos de la biología de finales del siglo XX es que hay una universalidad, una identidad genética muy grande entre todos los animales, incluyendo la especie humana. Y los mecanismos de envejecimiento están siendo estudiados en organismos como la mosca y el gusano Caenorhabditis elegans", señaló.

Agregó:

"Se han identificado unos genes que tienen que ver con la longevidad. Manipulando estos genes puedes conseguir que un gusano viva mucho más tiempo con un vigor normal. Y estos mismos genes los tenemos los humanos. Si uno extrapola de forma un poco simplista, podríamos hablar de personas que vivieran 400 o 500 años".

El científico reveló que la duración de la vida puede se manipulada y "que la muerte no es un proceso biológico inevitable".

Te puede interesa: Quién es Henrietta Lacks, la mujer con células inmortales que ha salvado millones de vidas

"La duración de la vida se puede manipular, porque depende de genes y los genes pueden ser manipulados. Además, sabemos que la muerte no es un proceso biológico inevitable porque, por ejemplo, hay especies que no tienen proceso de envejecimiento, como los celentéreos, las actinias de mar, que pueden vivir indefinidamente. Y hay otros casos, como las células HeLa, unas células humanas".

¿Quién es Ginés Morata?

Ginés Morata nació en La Rioja, Almería, en 1945. Es profesor de investigación del Centro de Biología Molecular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid.

Es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid (1973) y premio de la Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1992, entre otras distinciones y cargos.