Beatrice Borromeo es la Royal que destituyó a Meghan Markle y Kate Middleton en elegancia y estilo

REINO UNIDO.- Tatler acaba de nombrar a Beatrice Borromeo la "realeza europea más elegante". Después de todo, nunca deja de cumplir con un atuendo, como su vestido de novia de ensueño de cuando se casó con el hijo de la princesa Carolina de Mónaco, Pierre Casiraghi, en 2015.

La reina Letizia; Kate Middleton, duquesa de Cambridge, Meghan Markle, duquesa de Sussex; la reina Rania de Jordania (aunque no es de Europa), e incluso la propia cuñada de Beatrice, Carlota Casirgahi, son las eternas favoritas en cuanto a estilo se refiere, pero no cabe duda que la esposa de Pierre Casiraghi no tiene nada que envidiarles.

Beatrice, de 36 años, es la realeza por derecho propio, es hija de la condesa Donna Paola Marzotto y el conde de Arona, Don Carlo Ferdinando Borromeo, miembros de la aristocrática Italiana. Antes de casarse con Pierre, quien no posee ningún título nobiliario a pesar de ser hijo de la princesa Carlina de Mónaco, trabajó como modelo y periodista, lo que sin duda jugó un papel en la evolución de su estilo.

Beatrice y Pierre Casiraghi el día de su boda en 2015.

Looks dignos de la realeza

No cabe duda que sus looks son dignos de la realeza, basta con recordar los cuatro vestidos que lució para su boda en 2015, dos de Valentino para la boda civil en Mónaco y los dos de Armani Privé para la ceremonia religiosa y la recepción en el lago Maggiore, en Italia.

La joven madre de dos hijos ha destacado a su paso por las principales pasarelas, mostrando su buen gusto siempre, haciendo inolvidables sus elecciones de vestidos, como el que uso para El Baile de la Rosa en Mónaco en 2016, un vestido rojo digno de cualquier cuento de hadas.

Beatrice lució un vestido rojo que robó las miradas a su paso durante el Baile de la Rosa en Mónaco.

O sus coloridos vestidos, como el Valentino a rayas negras y magenta que eligió para acudir al Festival Venecia en 2017, incluso sus looks más casuales suelen ser impecables.

Entre las marcas que más viste la modelo y periodista italiana están Valentino, Armani Privé, Chanel y Dior. De hecho, esta última casa de modas la ha hecho su embajadora este mismo año, por lo mismo no extraña que a últimas fechas la veamos constantemente vistiendo sus diseños.