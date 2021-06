Así fue el encuentro entre Kate Middleton con Jill Biden

GRAN BRETAÑA.- El primer viaje oficial de Jill y Joe Biden desde su investidura los ha llevado hasta Gran Bretaña para participar en la cumbre del G7. y después de su encuentro con el Primer Ministro Coris Johnson y su esposa Cary Symonds, esta mañana, la primera dama estadounidense se ha reunido con la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton.

La cita se ha dado en la Connor Downs Academy cerca de Camborne. No hay lugar en el que la Doctora Biden se sienta más cómoda que un salón de clases (Hay que recordar que es maestra universitaria de profesión, un puesto que no dejó en sus 8 años como esposa del vicepresidente de Estados Unidos), pero tal vez no está tan acostumbrada a lo que sucede en una primaria de este tipo.

Simpáticamente Kate y Jill no solamente tuvieron la oportunidad de conocer a los emocionados alumnos, sino también a los conejos que tienen como parte de un huerto escolar, a los que incluso pudieron alimentar entre risas y confidencias.

La visita de las damas a una escuela primaria

En la cuenta de los Duques de Cambridge se escribió con una fotografía de este encuentro: “Bienvenida a Reino Unido, primera dama. Fue un gran honor el recibir a la dra. Jill Biden y expertos del Reino Unido y Estados Unidos para discutir la importancia de los primeros años en los resultados de la vida adulta, y cómo podemos trabajar juntos para hacer una diferencia".

El comunicado continúa resaltando la importancia del trabajo de los padres en la primer etapa de la vida. "La importancia de proveer apoyo para padres y niños por igual durante la primera infancia, y el impacto positivo que podemos tener alrededor de la sociedad, es algo por lo que compartimos una gran pasión”, haciendo referencia al segundo compromiso en el que aparecieron.

La llegada de la Duquesa y la primera dama a la escuela sorprendió a los niños. “Están asustadísimos”, bromeó Jill al entrar al salón. “Es la clase más callada en la que he estado. ¿Cuántos años tienen?”, preguntó Kate, ganándose la confianza de los niños que pronto se encontraban presumiéndoles su escuela.

El rosa es el color de la temporada

Ambas damas eligiron prendas en diversos tonos de rosa, demostrando que es el color de la temporada, en una coincidencia de estilo.

Kate eligió la firma a la que apuesta en las ocasiones especiales, llevando un vestido Alexander McQueen en rosa dalia, que se encuentra completamente agotado, pero que en su momento se podía conseguir por $36,841 pesos mexicanos. Sumando a su colección de mini bolsos, esta mañana, la Duquesa apareció con su bolso Milly de LK Bennett en nude. La bolsa de piel hecha en España que se ha agotado, pasó de 225 libras esterlinas a 112 en rebaja (aproximadamente $3,120 pesos mexicanos).

A juego con su bolsa, Kate llevó unos tacones en nude de Rupert Sanderson, que se pueden conseguir por 675 dólares (alrededor de $13,356 pesos mexicanos).

Como complemento, Kate llevó únicamente sus accesibles arracadas trenzadas de Asos, que cuestan solamente 14.50 dólares (algo así como $286 pesos mexicanos), pero también se encuentran agotados (además de su cubrebocas de Amaia).

Fue coincidencia que la Primera Dama de Estados Unidos y la Duquesa de Cambridge vistieran colores similares, portando ambas el color de temporada: Rosa.

La imagen de Jill Biden

Después de dar mucho de qué hablar con su chaqueta con la palabra "Love" en la espalada a su llegada, en esta mañana, Jill apostó por la feminidad.

La primera dama llevó un sencillo vestido crema que combinó con un vistoso saco en fucsia con forro floral de Lagence Fashion. El modelo Chamberlain se encuentra disponible en todas sus tallas por 625 dólares (alrededor de $12,367 pesos mexicanos).

Luciendo muy estilosa para la ocasión, Jill llevó unos tacones destalonados en nude de Valentino con su VLogo que se pueden conseguir por $17,800 pesos mexicanos. Como complementos, además de un collar de perlas, lució su ya tradicional cubrebocas bordado.