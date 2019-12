Aquí te decimos cómo cuidar la piel en invierno

Ciudad de México

La piel grasa es una de las más afectadas en invierno; esto se debe a que quienes la padecen, no notan la deshidratación provocada por el frío, ocasionando que no le demos un cuidado especial a nuestra piel grasa, tal como lo haríamos con una piel seca o sensible.

Por eso, te dejamos algunos consejos para una rutina de limpieza que te ayudará durante estos meses de frío si cuentas con piel grasa o mixta:

Durante el baño

Si queremos evitar una apariencia opaca , el primer paso a seguir es la limpieza utilizando un shampoo facial dos veces al día y que contengan especialmente ingredientes como extracto de menta y Tea Tree Oil, antibacterial de origen natural que remueve las impurezas de la piel a profundidad dejándola limpia y fresca. El uso continuo de estos productos ayudan a minimizar los poros abiertos.

La doble limpieza

Las mujeres coreanas tienen una piel envidiable y esto se debe a su doble limpieza facial; por lo que el siguiente paso, es utilizar una loción libre de aceites que te ayude a retirar de manera suave el resto de partículas que te tapan los poros. Ingredientes como hammamelis, romero, sábila y hiedra son indispensables para tener mejores resultados y tener una piel con el pH equilibrado.

Exfoliación

En invierno todas las pieles sufren, por lo que es indispensable realizar una exfoliación al menos dos veces por semana para eliminar las células muertas y ayudar a la absorción de los demás productos que utilicemos como parte de nuestra rutina skin care. Busca productos que contengan manteca de Karité, té verde y pepino. Además, debes buscar exfoliantes con microesferas que no te rayen la piel, si no que la exfolien de manera suave y efectiva.

Existen líneas de skin care especializadas en pieles grasas; una de ellas es ASH, la cual consta de 6 productos (shampoo, loción, suero, tratamiento, exfoliante y mascarilla) creados con ingredientes de origen natural con tecnología 3R Effect; la cual regula el sebo, reduce la inflamación y reestablece tu microbiota de la piel.

Suero: El secreto de la hidratación

Es importante que utilices un serum hidratante para equilibrar el pH en piel y que sea con efecto matificante. Es indispensable que ninguno de tus productos contenga ácido salicílico, ya que con el paso del tiempo, tu piel se mancha.

Por la noche puedes utilizar el tratamiento para evitar la aparición de imperfecciones, de preferencia que sea en gel o crema para seguir con la hidratación y de preferencia que cuente con aceite de clavo, extracto de scutelaria baicalensis, vitamina E, entre otros.

Utiliza mascarillas dos veces por semana

Las mascarillas son una de las tendencias más fuertes en las rutinas de skin care; por tal razón, te recomendamos utilizarlas en la noche y de preferencia que contenga ingredientes como caléndula, té verde y agave azul.

El agave azul es un antiséptico natural que elimina microorganismos que generan suciedad, infecciones y la aparición de imperfecciones.

El secreto máximo: Olvídate del ácido salicílico y dile sí al Hidroxi butil Ciclohexano Carboxilato ingrediente que ayuda a fomentar la piel sin brillo y hace que la piel sea menos susceptible al desarrollo de imperfecciones. También mejora la apariencia de la piel y refina la tez de la piel al tiempo que promueve una piel de aspecto saludable.

*Con información de ASH