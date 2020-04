Anna Wintour hace home office en pants

Definitivamente, el coronavirus puso de cabeza al planeta. Además de producir una pandemia mundial donde han perdido la vida miles de personas, de una manera u otra, detuvo el mundo. Y lo vemos en nuestras casas y en las de quienes han decidido mostrar su día a día a través de las redes sociales.

Todo ha cambiado: las rutinas, la manera de alimentarnos de ejercitarnos, de trabajar... hasta la manera de vestirnos, peinarnos y maquillarnos. Es así como personajes icónicos han aparecido como nunca soñamos haberlos visto. Y es que esta revolución sanitaria ha sido tan fuerte que, posiblemente, ha conseguido lo que nadie jamás habría podido. Tal es el caso de la inigualable Anna Wintour.

Sí, Anna Wintour, la mismísima editora de la revista "Vogue" estadounidense, la principal autoridad de la moda, a quien siempre vemos de punta en blanco con vestidos camiseros midi o con faldas en corte A, sus irremplazables sandalias Manolo Blahnik y sus lentes oscuros, apareció en la cuenta de Instagram de la revista, sentada frente a un escritorio, en su hogar, luciendo unos pantalones deportivos rojos que combinó con un jersey de punto y con rayas en un rojo más oscuro.

Aunque no lucía ningún otro complemento de lujo como acostumbra, sí mantuvo el máximo cuidado en llevar su corte bob (un sello de su imagen) perfectamente peinado y, por supuesto, sus inseparables lentes oscuros. Aunque no nos queda claro si los usó porque la luz de su despacho en la casa es muy fuerte o si decidió usarlos para la foto, no fuera a ser que con esos pants pensáramos que era otra persona. Lo cierto de todo esto es que lucía muy, muy bien.

En la imagen también podemos observar su espacio de trabajo en casa: un amplio escritorio de madera, su laptop, su celular, un jarrón de estilo chino, una elegante lámpara, una fotografía familiar y una impresionante biblioteca.

El motivo de este publicación es promover las Vogue Global Conversations, un evento que se está realizando a través de Zoom, que comenzó el día de ayer y termina el próximo 19 de abril, donde personalidades de la industria como los diseñadores Stella McCartney y Marc Jacobs, y directores de Vogue de diferentes países como Edward Enninful (Reino Unido), Eugenia de la Torriente (España) y Angelica Cheung (China) estarán conversando, desde sus hogares, del presente y el futuro de la industria de la moda.

"Tenemos que hablar franca y abiertamente sobre todo por lo que está pasando la industria de la moda pero, de forma igualmente importante, tenemos que empezar a pensar en qué va a ser lo siguiente. Por favor, únete a nosotros", dice Wintour en el texto que acompaña su imagen en Instagram.