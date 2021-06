Andrea Meza responde a críticas sobre su novio

CIUDAD DE MÉXICO. – La modelo y actual Miss Universo, Andrea Meza, se ha enfrentado a una serie de críticas que envuelven a su vida privada, pues ciertos internautas la han juzgado por su noviazgo con el tiktoker Ryan Antonio.



Sin embargo, Andrea decidió romper el silencio y defender a su relación por medio de un contundente mensaje.



La polémica comenzó cuando una usuaria de Instagram comentó una foto que Ryan compartió al lado de su novia. La persona dijo que si bien, se miraban lindos como pareja, ella debía ceder su corona si quería tener una relación sentimental, se puede leer en el comentario:



“Muy bonita pareja y todo, pero si lo que quería era andar de novia mejor le hubiera dado la oportunidad de participar a alguien más, por fin gana México y ella debería concentrarse en su puesto, no en estar pasándola padre con su novio, sinceramente da mala imagen”, expresa el comentario en la foto con Ryan.



Ante esto, la Miss Universo no se quedó con las manos cruzadas y se tomó el tiempo para responder a la usuaria, de forma respetuosa pero contundente, diciendo que cada uno es capaz de decidir cómo “quiere manejar los aspectos de su vida privada”:



Cada quién decide como manejar su vida privada. El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposo, hijos, etc.) no va a dar el ancho en un puesto importante por estar “distraída”. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor”, aseguró Andrea.