Andrea Meza, de Miss Universo 2021, confiesa que se le bajó la presión al usar su traje de "Alebrije"

CALIFORNIA. – Andrea Meza, representante de México en Miss Universo 2021, quien es una de las favoritas a la corona y tuvo una buena aceptación por parte de los críticos y del público en el desfile de trajes típicos, asegura que se sintió mal la primera vez que se puso su atuendo para la competencia.



La modelo de 26 años asegura que se le bajó la presión la primera vez que se probó su traje de “alebrije” para el desfile, pues tenía una gran cantidad de ornamentos, joyas, plumas y un tocado repleto de elementos.

En entrevista exclusiva para El Universal, la modelo contó que el traje pesa alrededor de 40 kilos, y cuando se lo probó instantáneamente se sintió mal, pues no esperaba que fuera tan grande.



“Tuvieron que correr a comprarme fruta o algo para que se me subiera el azúcar y de entrada dije: ‘no que voy a hacer, es imposible’ pero luego me mentalicé y dije: ‘claro que puedo’, en la concentración usé un vestido de noche 35 kilos, entonces dije: ‘estos son cinco kilos más, no pasa nada, si lo voy a lograr”, expresó para la entrevista.

Andrea Meza, Miss México 2021 / Instagram



Andrea Meza lució un impresionante traje de “alebrije” en la competencia



El traje, diseñado por Avelino Roque Osorio, tenía distintos elementos que daban la esencia del mítico ser, pues tenía distintos colores, joyas, bordados, pedrería, lentejuelas y plumas.



Estuvimos ensayando, poniéndome las alas, incluso hasta me llegué a lastimar la espalda alta, porque se me recarga todo el peso a mitad de la espalda, pero lo logré y ahora pareciera que ni me pesa, como si tuviera sólo dos kilos encima nada más”, comentó Meza para El Universal.



A pesar del peso, la chihuahuense contó que el traje le encantó, pues los “alebrijes” forman parte de la cultura mexicana, y, además, el traje lo representaba de la mejor manera.

Andrea Meza en su traje de "Alebrije" / Instagram



Andrea Meza, activista y colaboradora en instituciones contra violencia



Meza, licenciada en ingeniería en software, ha realizado eventos a favor de los derechos de la mujer y se ha destacado por apoyar iniciativas por la equidad de género, incluso, forma parte del Instituto de la Mujer del estado de Chihuahua.



Andrea también es activista por los derechos de los animales, es vegana y fundó la marca deportiva “Amaw”, pues es apasionada de los deportes.



Maquillista y modelo certificada, Andrea Meza es una de las favoritas en Miss Universo 2021, al lado de Daniela Nicolás, Ivonne Cerdas y Estefanía Soto.