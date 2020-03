Alimentos que puedes consumir para controlar la ansiedad

La ansiedad se convierte en nuestra peor enemiga, sobre todo si nos encontramos en casa donde podemos caer en algunos deseos culposos.

Lo que debes tener en cuenta es comprar más opciones saludables para que puedas comer como meriendas o mejor conocido como snacks. Tu organismo lo agradecerá.

De acuerdo al portal Mejorconsalud.com uno de los principales síntomas de la ansiedad es el hambre emocional, es decir cuando hay épocas de grandes presiones y preocupaciones la ansiedad por consumir alimentos dulces o salados aumenta.

La Universidad de Harvard revela que un cambio en la dieta puede aliviar la ansiedad.Lo primero que debes hacer es si eres consumidor constante de café, en tratar de optar por infusiones de frutas o aguas aromáticas.

Tomar entre 6 y 8 vasos de agua, establecer un horario alimenticio para todas tus comidas y meriendas, realiza algún tipo de actividad física, busca consumir más frutas y vegetales.

Algunos alimentos que te pueden ayudar a combatir la ansiedad son:

Espárragos: Una sola taza proporciona dos tercios de nuestras necesidades diarias.

Aguacate: Los aguacates son ricos en vitaminas B que alivian el estrés.

Arándanos: Solo unos pocos contienen una gran cantidad de antioxidantes y vitamina C, lo que los convierte en poderosos alimentos anti-estrés.

Almendras: Disfruta aliviando tu estrés comiendo almendras.

Naranjas: Para una rápida absorción de vitamina C, come una naranja entera o bebe un vaso con el zumo.

Salmón: Una dieta rica en ácidos grasos omega 3 ayuda a evitar que el cortisol y la adrenalina se propaguen cuando tienes estrés.

Espinacas: Tienen una gran cantidad de agua, son ricas en fibra y contienen una gran cantidad de antioxidantes y omega 3.

Chocolate negro: Lo comemos por su sabor, pero también cuando nos sentimos un poco decaídos.

Blueberries: Un puño de blueberries contiene un alto número de antioxidantes y vitamina C.

Chía: Estas semillas contienen triptófano, que calman la ansiedad.

Avena: Es rica en vitamina B, magnesio y fibra.

Yogurt: Contiene probióticos que ayudan a cambiar la respuesta del cuerpo al estrés y la ansiedad.

Con información de As.com y Vogue.