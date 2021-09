7 hábitas para tu vida diaria que garantizan la estabilidad emocional

CIUDAD DE MÉXICO.- La estabilidad emocional parece una meta ligeramente difícil de alcanzar para algunas personas. Y es que muchas veces imaginamos que llegar a una estabilidad de las emociones y el pensamiento tiene que ver con alcanzar un estado de felicidad absoluta, como si nada lo pudiera quebrantar.

Sin embargo, la verdadera estabilidad emocional tiene más que ver con aprender a fluir con los cambios que son naturales e inherentes a la vida y también a reconocer y procesar nuestras emociones de manera asertiva.

Y aunque esta labor es difícil en el sentido de que todas las personas hemos vivido distinas situaciones que pueden vulnerar nuestras emociones y también hacernos sentir confundidos y con problemas al momento de entendernos y comunicar la manera en que nos sentimos, lo cierto es que algunas herramientas como acudir a terapia, que asi todos necesitamos, puede ayudar a construir una base sólida para enfrentar las adversidades del día a día.

Practicar meditación te ayudará a escuchar tu voz interior y pensar mejor tus decisiones.

¿La terapia es para todos?

La mala noticia es que no todas las personas pueden acceder a tomar terapia por distintos motivos. Por ejemplo, por problemas económicos o por una falta de tiempo. Y aunque sin duda este esfuerzo vale la pena, también es bueno reconocer que existen hábitos del día a día que garantizan la estabilidad emocional y a los cuales todos podemos adaptarnos más fácilmente.



Aceptar tus emociones

Si un amigo te dice algo que te molesta o si en el trabajo no reconocen tu esfuerzo, es probable que te sientas enojado y un poco ansioso, lo importante es recordar que esto es normal y que sentir emociones no te hace más débil. Acepta que sentirás enojo, tristeza o ira de vez en cuando, pero poco a poco pasará si lo dejas ir.



Controlarlas

Lo importante es que una vez que aceptas que las emociones son algo natural de todas las personas, no te claves en darle vueltas al tema que te molestó o en pensar por qué estás tan enojado demasiado tiempo. Cuando le das mucho peso a una emoción es cuando se vuelve un sufrimiento. Esto lo sabe muy bien el budismo, que predica que, aunque el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.

Cuestionar tus creencias

Por extraño que esto suene, cuestionar tus creencias puede ayudar a tu estabilidad emocional ya que, cuando piensas de forma crítica en tus propios pensamientos, te retas a ti mismo a definir lo que para ti es verdad e importante, contrario a que si no te cuestionas nunca y simplemente te frustas por sentir que no cumples con las expectativas que la sociedad ha impuesto sobre ti.

Hacer ejercicio te ayuda a liberar endorfinas y esto mejorará tu estado de ánimo.

Poner límites

Cuando hacemos cosas que no queremos hacer, pero que nos da miedo rechazar por las posibles reacciones de las personas, nos hacemos daño. Aprender a poner límmites mejora el autoestima y fomentamos que las personas nos traten de mejor manera.



Aprender de los errores

Si alguna vez has dicho algo que no querías decir o actuaste de una manera que no te enorgullece, lo importante es que no te obsesiones con ello y más bien aprendas de tus errores. Al pensar en lo que pasó, céntrate en por qué pasó y haz un plan para mejorar la situación en el futuro. Esto te dará estabilidad emocional porque te enseñará que tu interés es crecer y aprender del pasado, no recriminarte a ti mismo.

Limitar el tiempo en redes sociales

El uso de redes sociales se asocia con depresión, ansiedad y otros malestares mentales. Por lo que es muy importante limitar el tiempo que pasas en ellas. Normalmente esto ocurre porque solemos compararnos con lo que vemos y sentir que nuestra vida no es tan buena como la de los demás, pero recuerda que esto es solo una ilusión de la vida virtual.



Dedica tiempo para ti

Estar constantemente preocupado por la productividad y el trabajo puede afectar tu estabilidad mental. Aunque mantenerse activo es importante para sentirse bien con uno mismo, también lo es el dedicar tiempo para ti, para hacer lo que te gusta y disfrutar de un rato tranquilo. El tiempo para ti fomenta la creatividad y la motivación.

Si quieres complementar estos hábitos del día a día para garantizar la estabilidad emocional con otros estímulos que te ayuden a sentirte bien contigo mismo, recuerda que existen algunos podcast para apoyarte a cuidar tu salud mental en casa.