Conoce los focos rojos que indican que tu pareja está mintiendo, según la psicología

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Alguna vez has sentido que tu pareja te miente? No es que sea tu paranoia o celos locos, sino estar seguro de que alguien no te está diciendo la verdad, y la psicología dice que eso es lo más difícil de hacer.

A decir de los expertos detectar cuando una persona cercana te está mintiendo es más difícil de identificar que cuanto lo hace un extraño (en general, los humanos somos bastante malos detectando mentiras, por eso el FBI tiene máquinas especiales) y eso tiene que ver con la forma en la que nuestro cerebro funciona, pero también con la forma en la que nos relacionamos con otros.

De acuerdo con los expertos, solemos confiar demasiado en los demás, esto se debe a que todos tenemos un sesgo de confianza, que es todavía más intenso con las parejas y las personas que amamos, a quienes tendemos a dar el famoso "beneficio de la duda".

Las parejas suelen mentir por diversos motivos, pero hay que aprender a distinguir cada uno de ellos.

¿Qué nos impide saber si nos mienten?

Otro factor es de la incomodidad, es incómodo (o incluso consideramos grosero) cuestionar a alguien de estar mintiendo, en especial sin pruebas concretas, y eso nos impide hacer las preguntas correctas.

También está el tema de miedo a las consecuencias o a lo que pasaría si llegas a descubrir una mentira o una situación que puede dañar a la relación, y también es un hecho que hay personas que son expertas en la manipulación y el engaño, y todos podemos caer en cualquier momento.

La buena noticia, de acuerdo con los psicólogos de Psychology Today y Very Well Mind, es que hay señales que pueden indicar que tu pareja está mintiendo.

¿Por qué las personas mienten y cómo saberlo?

Razones hay muchas, que van desde proteger algo, hasta el miedo a perder alguien, pero eso no hace que duela menos o que deje de sentirse como una traición, así que hay que aprender a reconocer las señales para al menos tener herramientas para enfrentar la situación (y Elon Musk tiene su propia técnica para detectarlo).

Para saber si alguien está mintiendo hay señales comunes que todos tienen, como evitar el contacto visual, ser vagos al hablar o tomar posturas defensivas. En las parejas hay unos cuantos focos rojos.

Tomar posturas en contra, no mirar a los ojos o distanciarse de manera física siempre serán motivos de desconfianza.

"Red tags" del mentiroso

Cambio en el comportamiento Una persona que está mintiendo o escondiendo una mentira suele comportarse de forma distinta a lo que se comporta normalmente, esto se debe a que el estrés aumenta y la presión por mantener la verdad oculta comienza a afectar el estado mental. Una señal común es la de una persona que, de la noche a la mañana y sin razón, comienza a aumentar sus señales de afecto.

Dice que nunca miente Todos, TODOS mentimos de vez en cuando, a veces son cosas pequeñas sin importancia y a veces son cosas más grandes (como cuando te adelantas a ver el siguiente capítulo de la serie y no le dices), así que toparse con alguien que dice que nunca lo hace es una mala señal, y de entrada eso ya es una mentira (o eso dicen los analistas de comportamiento).

“Yo no lo hice” (estar a la defensiva) Las palabras que se usan para defender un argumento también son importantes, así que debes poner atención a eso. Claro que es posible que, si alguien no hizo algo, te diga que no lo hizo, pero los expertos dicen que hay que poner atención a las palabras que usan, a la velocidad y las explicaciones. Una persona que no tiene nada que esconder no va a tomar una postura defensiva y cerrada, sino que va a estar tranquila y se va a tomar el tiempo para explicar las cosas.

Más vale una verdad a tiempo que una mentira eterna.

No hacen contacto visual Esto no solo aplica para las parejas, pero es un punto muy importante. Una persona que te quiere o que es cercana, va a tener más problemas manteniendo el contacto visual al decir una mentira. Esa es una señal clara, en especial cuando se trata de alguien que normalmente hace contacto visual cuando te habla.

Se retira (físicamente) Los estudios dicen que, cuando una persona mienta, aleja su cuerpo inconscientemente de la otra persona, en un intento por crear una distancia psicológica y sentirse protegida.

Te acusa de mentir Hay un dicho que dice que el león cree que todos son como él (o algo así). Los expertos dicen que un mecanismo de defensa de las parejas que mienten es acusar a la otra persona de estar cayendo en los mismos comportamientos, ya que tienden a asumir que, si ellos lo hacen, los demás podrían hacerlo también.