Profeco enseña a preparar pasta lavatrastes casera por 26 pesos: estos son los ingredientes y el paso a paso

Profeco publicó una receta de pasta lavatrastes casera con un costo promedio de 26.36 pesos por 200 gramos de producto.

La receta publicada en la Revista del Consumidor de octubre de 2026 permite elaborar 200 gramos de producto por un costo promedio de 26.36 pesos. Conoce los ingredientes, el procedimiento y las recomendaciones para conservarlo.

CIUDAD DE MÉXICO.— La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer una receta para preparar pasta lavatrastes en casa con un costo promedio de 26.36 pesos por 200 gramos, como una alternativa económica para la limpieza de platos y utensilios de cocina.

La fórmula aparece en las páginas 62 y 63 de la Revista del Consumidor de octubre de 2026, dentro de su sección Tecnología Doméstica, y fue validada por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. La preparación requiere aproximadamente 40 minutos de elaboración y un periodo de reposo de 24 a 36 horas antes de cerrar el recipiente donde se conservará.

¿Qué ingredientes necesitas?

Aunque algunos de sus ingredientes son habituales en el hogar, como el bicarbonato y el vinagre blanco, la receta también utiliza sustancias que pueden conseguirse en droguerías. La fórmula combina un agente limpiador conocido como cocoil isetionato de sodio (SCI), comercializado como Jordapon, con otros componentes.

Para obtener aproximadamente 200 gramos de pasta lavatrastes, Profeco indica utilizar las siguientes cantidades:

10 cucharadas de Jordapon, también conocido como cocoil isetionato de sodio o SCI.

de Jordapon, también conocido como cocoil isetionato de sodio o SCI. 5 cucharaditas de bicarbonato.

de bicarbonato. 1 ¼ de cucharaditas de ácido cítrico.

de ácido cítrico. ½ taza de agua purificada.

de agua purificada. 1 pizca de colorante vegetal verde.

de colorante vegetal verde. ½ cucharadita de alcohol de 96°.

de alcohol de 96°. ½ cucharadita de vinagre blanco.

de vinagre blanco. 2 ½ cucharaditas de glicerina.

de glicerina. 20 gotas de esencia del aroma de tu preferencia.

La dependencia señala que ingredientes como el Jordapon, el ácido cítrico, la glicerina y las esencias pueden adquirirse en droguerías. También precisa un detalle importante: las cucharadas deben medirse al ras, no copeteadas, para respetar las proporciones de la fórmula.

Utensilios necesarios

Además de los ingredientes, será necesario reunir algunos materiales para realizar la mezcla y almacenar el producto:

Un cubrebocas.

Un recipiente de vidrio de 500 mililitros.

Una cuchara sopera.

Un recipiente de plástico de 500 mililitros con tapa.

Una taza medidora.

Una cuchara cafetera.

Es recomendable preparar la mezcla en un espacio ventilado, evitar inhalar el polvo de los ingredientes y no utilizar posteriormente para alimentos los utensilios destinados a manipular sustancias de limpieza.

Procedimiento: paso a paso

La elaboración consiste en preparar por separado los ingredientes secos y líquidos para después integrarlos en un recipiente. Aunque no requiere maquinaria especializada, es importante respetar el orden de preparación y las cantidades establecidas.

Paso 1. Mezcla los ingredientes secos

Colócate el cubrebocas. En el recipiente de plástico incorpora el Jordapon, el bicarbonato y el ácido cítrico. Mezcla hasta que los ingredientes queden completamente integrados.

Paso 2. Prepara la mezcla líquida

En el recipiente de vidrio agrega el agua purificada, el colorante vegetal, el alcohol, el vinagre blanco, la glicerina y la esencia elegida. Revuelve hasta incorporar todos los componentes.

Paso 3. Integra ambas preparaciones

Vierte poco a poco la mezcla líquida sobre los ingredientes secos que se encuentran en el recipiente de plástico. Incorpora todo hasta obtener una preparación uniforme.

Paso 4. Compacta y deja reposar

Da a la pasta la forma del recipiente y presiónala con una cuchara para compactarla. Después, déjala reposar entre 24 y 36 horas antes de colocar la tapa.

Una vez concluido el reposo, el producto debe mantenerse en su envase cerrado, en un lugar fresco y seco. La publicación también establece que el recipiente debe contar con una etiqueta visible que indique que debe mantenerse fuera del alcance de niñas y niños.

¿Cuánto cuesta y cuánto rinde?

Uno de los aspectos más relevantes de la receta es su costo de elaboración. De acuerdo con la información publicada por Profeco:

Costo promedio: $26.36

$26.36 Rendimiento: 200 g

200 g Preparación: 40 min

40 min Reposo: 24 a 36 horas

Precios recopilados en Ciudad de México y zona metropolitana del 7 al 11 de septiembre de 2026.

Esto equivale a un costo estimado de 13.18 pesos por cada 100 gramos, tomando como referencia el rendimiento publicado. Sin embargo, el precio no es necesariamente el mismo en todo México. Puede variar según la ciudad, el establecimiento donde se compren los ingredientes y las cantidades disponibles para su venta.

También hay que considerar que algunos insumos podrían comercializarse en presentaciones mayores a las necesarias, por lo que el desembolso inicial para adquirirlos puede superar el costo calculado para una sola preparación.

La revista presenta la fórmula como una opción económica, pero no incluye una comparación directa con marcas comerciales de pasta lavatrastes que permita determinar un porcentaje específico de ahorro.

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Conservación y precauciones

La preparación no termina cuando se integran los ingredientes. Su conservación también forma parte de las indicaciones difundidas por Profeco. Estas son las principales medidas que deben tomarse en cuenta:

Conservar en un lugar fresco y seco: evitar que el recipiente permanezca expuesto a humedad excesiva.

evitar que el recipiente permanezca expuesto a humedad excesiva. Mantener el envase cerrado: colocar la tapa después del periodo de reposo indicado.

colocar la tapa después del periodo de reposo indicado. Etiquetar el recipiente: identificar claramente que contiene pasta lavatrastes.

identificar claramente que contiene pasta lavatrastes. Proteger a niñas y niños: incluir obligatoriamente la advertencia de mantener el producto fuera de su alcance.

incluir obligatoriamente la advertencia de mantener el producto fuera de su alcance. Respetar las cantidades: utilizar las medidas al ras y seguir el procedimiento publicado.

Como precaución adicional, conviene evitar el contacto de los ingredientes con los ojos y no ingerir la preparación. En caso de contacto accidental, deben seguirse las indicaciones de seguridad correspondientes a cada sustancia. La revista no establece una fecha específica de caducidad para esta fórmula, por lo que no debe atribuirse un periodo de vida útil que no aparece en la información proporcionada.