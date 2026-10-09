Profeco comparte receta de lomo de cerdo con puré de papa para 6 personas por menos de 242 pesos

La Revista del Consumidor de octubre de 2026 presenta una receta de lomo de cerdo en salsa cremosa de mostaza, acompañada de puré de papa. Foto ilustrativa de ChatGPT

La edición de octubre de 2026 de la Revista del Consumidor presenta una preparación de la chef Mónica Mannion que combina carne de cerdo, salsa de mostaza y puré de papa; cada porción aporta 562.1 kilocalorías.

MÉXICO.— Preparar un platillo de lomo de cerdo en salsa cremosa de mostaza, acompañado de puré de papa, tiene un costo promedio de 241.90 pesos para seis personas, de acuerdo con una receta publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la edición de octubre de 2026 de la Revista del Consumidor.

La preparación forma parte de la sección Platillo Sabio, donde la dependencia presenta opciones para cocinar en casa con información sobre ingredientes, costos, rendimiento y contenido nutrimental. En esta ocasión, la propuesta de la chef Mónica Mannion puede elaborarse en aproximadamente una hora y representa un gasto estimado de 40.32 pesos por porción.

El costo fue calculado con precios recopilados en la Ciudad de México y su zona metropolitana del 10 al 14 de septiembre de 2026, por lo que el gasto puede variar según la localidad, el establecimiento y la fecha de compra.

La receta se suma a otras propuestas de la dependencia para aprovechar los ingredientes de la despensa y organizar el gasto en alimentos. La propia Revista del Consumidor ha abordado las diferencias de costo entre cocinar en casa y comer en fondas o restaurantes.

¿Qué ingredientes necesitas para preparar el lomo de cerdo de Profeco?

La receta combina medallones de lomo de cerdo con una salsa elaborada con mostaza Dijon, crema, ajo y limón. Como acompañamiento incluye puré de papa rústico.

Para preparar las seis porciones, la Revista del Consumidor indica los siguientes ingredientes:

900 gramos de lomo de cerdo.

5 papas blancas, sin piel, cocidas y cortadas en cuatro.

60 gramos de mantequilla sin sal.

2 tazas de leche.

6 cucharaditas de aceite.

3 dientes de ajo pequeños, finamente picados.

2 cucharadas de mostaza Dijon.

200 mililitros de crema.

El jugo y la ralladura de un limón.

Sal y pimienta negra molida al gusto.

Media taza de perejil finamente picado.

La combinación de mostaza, crema y limón aporta a la carne una salsa con textura cremosa y notas de acidez, mientras que el puré de papa sirve como acompañamiento.

¿Cómo preparar el lomo de cerdo en salsa cremosa de mostaza?

La preparación publicada por Profeco contempla cinco pasos principales, desde la elaboración del puré hasta la integración de la carne con la salsa.

1. Prepara el puré de papa. Coloca las papas cocidas en un recipiente y aplástalas con la mantequilla, un poco de leche, sal y pimienta. Añade gradualmente más leche hasta conseguir la consistencia deseada.

2. Corta y sazona la carne. Divide el lomo de cerdo en medallones de aproximadamente 1.5 a 2 centímetros de grosor. Agrega sal y pimienta al gusto.

3. Cocina los medallones. Calienta cuatro cucharaditas de aceite en una sartén y dora la carne por ambos lados hasta que esté bien sellada y cocida. Retira los medallones y resérvalos.

4. Elabora la salsa cremosa. En la misma sartén, a fuego bajo, incorpora las dos cucharaditas de aceite restantes y el ajo picado. Cocina durante unos minutos y agrega la mostaza Dijon, la crema, el jugo y la ralladura de limón. Mezcla y ajusta la sazón con sal y pimienta.

5. Integra la carne con la salsa. Regresa los medallones a la sartén y cocina de dos a tres minutos más para combinar los sabores.

Para servir, Profeco recomienda colocar dos medallones por plato, bañarlos con la salsa cremosa, acompañarlos con puré de papa y terminar con perejil picado.

Es importante comprobar que el cerdo esté completamente cocido. Como referencia de seguridad alimentaria, los cortes enteros de cerdo deben alcanzar una temperatura interna de 63 °C y reposar al menos tres minutos.

¿Cuántas calorías aporta cada porción?

Además de explicar la preparación, la Revista del Consumidor incluye información nutrimental para una porción de 406 gramos.

Nutriente Cantidad por porción Energía 562.1 kcal Proteína 36 g Grasa 33.3 g Carbohidratos 29.7 g Fibra 2.1 g Colesterol 145 mg

El lomo de cerdo aporta proteína, vitaminas del complejo B y minerales como zinc, fósforo y selenio. Las papas proporcionan carbohidratos, mientras que la crema y la mantequilla contribuyen al contenido de grasa de la preparación.

La publicación también señala que el platillo puede acompañarse con verduras para enriquecer su aporte nutrimental.

La propuesta se integra a las recetas caseras difundidas por Profeco. Entre ellas se encuentra una preparación de pan integral presentada por la chef Mónica Mannion, cuyo costo estimado fue de 52 pesos.

¿Quién es la chef que comparte esta receta en la Revista del Consumidor?

La receta fue presentada por Mónica Mannion, chef originaria de la Ciudad de México, quien ha desarrollado una trayectoria gastronómica con formación internacional.

De acuerdo con la publicación, Mannion estudió cocina contemporánea en Inglaterra y ha combinado técnicas e ingredientes de distintas culturas. También cuenta con experiencia en enseñanza gastronómica, con énfasis en el aprovechamiento de productos de temporada y la preparación de alimentos en casa.

Su propuesta para octubre reúne ingredientes cotidianos en un platillo que puede servirse como comida principal, sin necesidad de técnicas culinarias especialmente complejas.