Expertos explican cómo pintar el techo de blanco puede ayudar a reducir el calor dentro de una vivienda y disminuir el uso del aire acondicionado

Los recubrimientos reflectantes pueden reducir la temperatura de la superficie del techo y limitar la cantidad de calor que entra a una casa

Pintar el techo de una vivienda de blanco puede ser una alternativa para disminuir el calor que se acumula durante los días soleados. La clave está en que las superficies claras reflejan una mayor proporción de la radiación solar, mientras que las oscuras absorben más energía y elevan su temperatura.

El efecto de esta medida ha sido estudiado por especialistas del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en Estados Unidos, y por investigadores que han evaluado el desempeño de recubrimientos reflectantes en viviendas. Sus resultados indican que un techo diseñado para reflejar la luz solar puede mejorar el confort térmico y reducir la energía necesaria para enfriar los espacios.

¿Por qué pintar el techo de blanco ayuda a reducir el calor?

El principio se conoce como techo frío o cool roof. Consiste en utilizar superficies con alta reflectancia solar para evitar que el techo absorba tanta energía durante el día.

De acuerdo con el grupo Heat Island del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, un techo blanco limpio que refleja alrededor del 80% de la luz solar puede mantenerse aproximadamente 31 grados Celsius más frío que uno gris que refleja solo el 20%, bajo condiciones específicas de verano. Esta diferencia corresponde a la temperatura de la superficie, no a la del interior de la casa.

Cuando un techo absorbe menos calor, también disminuye la energía térmica que puede transmitirse hacia las habitaciones. Esto resulta especialmente útil en viviendas con techos expuestos directamente al sol durante varias horas.

¿Qué resultados han encontrado los investigadores en México?

Un estudio publicado en 2018 en la revista científica Energy and Buildings, con participación de investigadores de la Universidad de Sonora, evaluó el comportamiento térmico de techos convencionales y recubrimientos blancos reflectantes en módulos experimentales instalados en Cuernavaca, Morelos.

Los resultados mostraron que los recubrimientos blancos redujeron la temperatura superficial del techo entre 10 y 14.6 grados Celsius frente al techo gris. También disminuyeron entre 59 y 80% la ganancia diaria de calor a través de la cubierta.

Estas cifras corresponden a las condiciones del experimento y no significan que la temperatura de cualquier vivienda vaya a bajar en la misma proporción. El resultado depende del material del techo, la ventilación, el aislamiento y la exposición al sol.

¿Pintar el techo de blanco también puede ayudar a ahorrar electricidad?

Sí. Cuando entra menos calor a la vivienda, el aire acondicionado puede necesitar menos energía para mantener una temperatura confortable.

Una investigación del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley encontró que aumentar la reflectancia de los techos puede reducir el consumo de electricidad destinado a la refrigeración. Otro análisis, publicado en la revista Energy and Buildings, estimó reducciones de entre 18 y 93% en las cargas de enfriamiento de edificios residenciales, dependiendo de las características del inmueble y del recubrimiento utilizado.

Por eso, el ahorro no es igual para todas las casas. Influyen las horas de uso del aire acondicionado, la eficiencia del equipo y las condiciones climáticas de la región.

¿Qué se debe considerar antes de pintar el techo?

Para aprovechar mejor esta alternativa, es importante considerar las propiedades del recubrimiento y las condiciones de la superficie. Entre los principales aspectos que deben revisarse están:

Elegir pintura o impermeabilizante reflectante: los productos diseñados para techos fríos buscan reflejar la radiación solar, además de proteger la cubierta.

los productos diseñados para techos fríos buscan reflejar la radiación solar, además de proteger la cubierta. Revisar el estado del techo: las grietas, filtraciones y daños deben atenderse antes de aplicar el recubrimiento.

las grietas, filtraciones y daños deben atenderse antes de aplicar el recubrimiento. Dar mantenimiento a la superficie: la suciedad puede reducir la capacidad de reflexión de los materiales blancos.

la suciedad puede reducir la capacidad de reflexión de los materiales blancos. Considerar el aislamiento y la ventilación: estos factores también influyen en la cantidad de calor que llega al interior.

El Departamento de Energía de Estados Unidos explica que un techo frío puede utilizar recubrimientos especializados, membranas u otros materiales con alta reflectancia solar y capacidad para emitir el calor absorbido. Por eso, no basta con elegir cualquier pintura blanca: las propiedades del producto también importan.

En regiones cálidas y soleadas, como Sonora, esta estrategia puede ser una opción para mejorar el confort térmico de una vivienda. Sin embargo, conviene evaluarla junto con otras medidas, como reducir la entrada directa del sol por las ventanas y mejorar el aislamiento del techo.

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