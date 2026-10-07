La planta que puedes tener en tu dormitorio para crear un ambiente más relajante, favorecer una rutina de descanso tranquila y aportar un elemento natural al espacio

El ficus puede convertirse en un elemento natural del dormitorio y contribuir a crear un ambiente más tranquilo para el descanso. Foto: Pexels

El ficus puede aportar una sensación de bienestar al espacio y ayudar a crear una atmósfera tranquila, aunque sus efectos sobre el sueño no sustituyen una buena ventilación ni otros hábitos de descanso.

Tener plantas dentro del dormitorio no necesariamente es algo negativo. Algunas especies pueden aportar un elemento natural al espacio y contribuir a crear un ambiente más agradable y tranquilo, aunque sus beneficios sobre el sueño no deben confundirse con un tratamiento para dormir mejor.

Una de las plantas que suele recomendarse para interiores es el ficus. Su presencia puede ayudar a generar una sensación de bienestar gracias a un entorno más verde y acogedor, lo que podría favorecer una rutina nocturna más tranquila y facilitar la relajación antes de dormir.

Esta relación se explica en parte por el efecto que puede tener la vegetación sobre el estado de ánimo. De acuerdo con un estudio publicado en PubMed, tener plantas a la vista se asocia con una menor presencia de emociones negativas, por lo que incorporarlas a espacios de descanso puede contribuir a crear un ambiente más agradable.

El ficus también tiene algunas precauciones

Aunque el ficus puede ser una alternativa decorativa para una recámara, no es necesariamente la mejor opción para todos los hogares. Las personas sensibles al látex o que padecen asma pueden presentar reacciones, por lo que es importante tomarlo en cuenta antes de colocar uno dentro de la habitación.

Además, el ficus es tóxico para perros y gatos si lo mastican o ingieren. Si hay mascotas en casa, lo recomendable es elegir otra especie o colocar la planta en un sitio al que no puedan acceder.

En cuanto a la calidad del aire, tampoco conviene esperar que una sola maceta transforme las condiciones de una habitación. Aunque las plantas pueden contribuir al ambiente interior, su capacidad para eliminar contaminantes en una recámara real es limitada y no sustituye una ventilación adecuada.

Mantener el dormitorio ventilado y reducir fuentes de polvo, humo o humedad sigue siendo más importante para conservar un ambiente saludable y favorecer un buen descanso.

Algunas plantas de interior pueden adaptarse al dormitorio según la cantidad de luz disponible y la presencia de mascotas. Foto: Pexels (KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS)

Otras plantas que puedes tener en la recámara

Si buscas una planta para el dormitorio, la elección puede depender de la cantidad de luz disponible, el tiempo que puedas dedicarle a sus cuidados y la presencia de mascotas.

Entre las opciones que pueden adaptarse bien a interiores están las siguientes:

Palma de salón ( Chamaedorea elegans ) : funciona con luz indirecta baja o media, crece lentamente y es considerada segura para perros y gatos.

: funciona con luz indirecta baja o media, crece lentamente y es considerada segura para perros y gatos. Cinta o mala madre ( Chlorophytum comosum ) : es resistente y fácil de cuidar, por lo que puede ser una buena opción para quienes comienzan a tener plantas. Se considera no tóxica para perros y gatos.

: es resistente y fácil de cuidar, por lo que puede ser una buena opción para quienes comienzan a tener plantas. Se considera no tóxica para perros y gatos. Helecho de Boston ( Nephrolepis exaltata ) : puede crecer bien con luz indirecta y humedad moderada. No es tóxico para perros ni gatos, aunque requiere más atención porque la tierra no debe secarse por completo.

: puede crecer bien con luz indirecta y humedad moderada. No es tóxico para perros ni gatos, aunque requiere más atención porque la tierra no debe secarse por completo. Orquídea phalaenopsis : puede colocarse en habitaciones luminosas donde no reciba sol directo. Ocupa poco espacio, necesita riegos espaciados y se considera segura para mascotas.

: puede colocarse en habitaciones luminosas donde no reciba sol directo. Ocupa poco espacio, necesita riegos espaciados y se considera segura para mascotas. Cactus de Navidad (Schlumbergera): es una alternativa compacta que requiere relativamente poco mantenimiento y funciona con luz brillante indirecta. También se considera segura para perros y gatos.

¿Qué planta elegir si tienes mascotas?

Una opción que puede parecer atractiva para una recámara es la lengua de suegra (Dracaena trifasciata), antes conocida como Sansevieria, porque tolera poca luz y requiere pocos cuidados. Sin embargo, puede ser tóxica para perros y gatos si la mastican, por lo que debe mantenerse fuera de su alcance.

También existen otras plantas populares para interiores, como el poto, los filodendros y el lirio de paz, pero tampoco deberían quedar al alcance de las mascotas, ya que algunas pueden provocar irritación o malestar si son ingeridas.

Por eso, si tienes perros o gatos y quieres una alternativa sencilla para tu dormitorio, la palma de salón o la cinta pueden ser opciones más prácticas. En ambos casos, conviene colocarlas cerca de una ventana con luz indirecta y mantenerlas de acuerdo con sus necesidades de riego.

Más que buscar una planta que prometa purificar el aire o solucionar problemas de sueño, lo recomendable es verla como un elemento que puede hacer más agradable el espacio. Para descansar mejor, la ventilación, un ambiente adecuado y una rutina nocturna tranquila tienen mayor importancia que tener una determinada especie dentro de la recámara.