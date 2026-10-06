En 2026 los reproductores MP3 famosos por el iPod y los audífonos de cable despiertan interés en los jóvenes tras el auge de gadgets básicos que buscan reducir el uso de internet

El regreso de estos dispositivos está relacionado con la búsqueda de música sin notificaciones, redes sociales ni otras distracciones del celular

Durante años, los reproductores MP3 quedaron desplazados por los teléfonos inteligentes y las plataformas de streaming. Sin embargo, en 2026 estos dispositivos vuelven a llamar la atención, especialmente entre jóvenes que buscan escuchar música sin tener que utilizar constantemente el celular.

Reportes de Axios, ITV News, The Guardian y The Verge muestran un mayor interés por los iPod y los reproductores de música portátiles, impulsado por la nostalgia, el cansancio digital y la búsqueda de dispositivos con una sola función.

¿Por qué están regresando los reproductores MP3?

El regreso forma parte de una tendencia hacia gadgets que permiten realizar una actividad específica sin todas las aplicaciones y notificaciones de un smartphone.

Entre las principales razones están:

Menos distracciones: no tienen redes sociales, mensajes ni notificaciones constantes.

no tienen redes sociales, mensajes ni notificaciones constantes. Música sin conexión: permiten almacenar canciones y escucharlas sin depender de internet.

permiten almacenar canciones y escucharlas sin depender de internet. Colecciones personales: algunos usuarios prefieren tener sus propios archivos de música en lugar de depender exclusivamente de una plataforma.

algunos usuarios prefieren tener sus propios archivos de música en lugar de depender exclusivamente de una plataforma. Nostalgia: los diseños recuerdan a los primeros años de los reproductores digitales y los iPod.

los diseños recuerdan a los primeros años de los reproductores digitales y los iPod. Descanso del celular: sirven para salir a caminar o hacer ejercicio sin llevar todas las funciones de un smartphone.

The Verge reportó en octubre de 2026 que las búsquedas de “MP3 player” en Google prácticamente se triplicaron respecto al año anterior, aunque el mercado continúa siendo pequeño frente al de los teléfonos inteligentes y los servicios de streaming.

¿Qué tienen de especial los viejos iPod?

El iPod es uno de los principales símbolos de esta tendencia. Los modelos Classic, Nano y Shuffle marcaron una época en la que llevar cientos o miles de canciones en un pequeño dispositivo era una de las principales novedades tecnológicas.

Algunos ejemplares usados incluso han vuelto a venderse con mayor demanda.

De acuerdo con Axios, las búsquedas en eBay entre enero y octubre de 2025 aumentaron 25% para el iPod Classic y 20% para el iPod Nano frente al mismo periodo del año anterior.

En Reino Unido, ITV News reportó que las búsquedas de iPod Classic en eBay aumentaron 31% entre enero de 2025 y enero de 2026.

La demanda también alcanzó al iPod Shuffle. Según datos citados por ITV News, Back Market registró un aumento de 453% en las unidades vendidas de este modelo.

¿Todavía se fabrican reproductores MP3?

Aunque Apple dejó de fabricar el iPod en 2022, el concepto de un reproductor dedicado exclusivamente a la música no desapareció.

Actualmente existen equipos nuevos que recuperan elementos de los antiguos MP3, pero incorporan componentes y formatos de audio modernos.

Algunos ejemplos son:

Sony Walkman: reproductores portátiles que permiten escuchar archivos de música y, en algunos modelos, utilizar aplicaciones de streaming.

reproductores portátiles que permiten escuchar archivos de música y, en algunos modelos, utilizar aplicaciones de streaming. FiiO JM21: reproductor con almacenamiento interno y soporte para archivos de alta calidad.

reproductor con almacenamiento interno y soporte para archivos de alta calidad. FiiO Snowsky Echo Nano: dispositivo pequeño inspirado directamente en los reproductores MP3 de los años 2000.

dispositivo pequeño inspirado directamente en los reproductores MP3 de los años 2000. Hidizs AP30 Music Boy: otro equipo moderno que recupera la estética de los reproductores portátiles clásicos.

El Echo Nano, por ejemplo, utiliza controles físicos y una rueda multifunción que recuerdan a los antiguos dispositivos de música, pero incorpora tecnología actual para reproducir distintos formatos de audio.

¿Por qué alguien compraría un MP3 si el celular ya reproduce música?

La diferencia está precisamente en todo lo que el MP3 no hace.

Un teléfono puede reproducir música, pero también concentra redes sociales, videos, mensajes, juegos, correo electrónico y otras aplicaciones. Para algunos usuarios, separar la música del resto de esas funciones permite escuchar canciones sin caer constantemente en otras actividades.

También existe un factor de propiedad. En lugar de depender exclusivamente de una cuenta de streaming, los reproductores permiten almacenar archivos musicales y crear una colección propia.

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