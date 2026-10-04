La osteoporosis deja de ser un problema asociado solo con la edad y aumenta entre menores de 50 años, por lo que los expertos piden buscar enfermedades, alteraciones hormonales, mala nutrición y hábitos de vida que pueden debilitar los huesos

La menopausia provoca una disminución del estrógeno que acelera la pérdida de densidad ósea y aumenta el riesgo de osteopenia, osteoporosis y fracturas|Foto: Canva

El aumento de casos entre personas jóvenes puede estar relacionado con alteraciones hormonales, trastornos de nutrición, enfermedades inflamatorias y cambios en los hábitos de vida

Cuando se habla de osteoporosis suele pensarse en personas mayores, especialmente mujeres, debido a que el riesgo aumenta con la edad. Sin embargo, los expertos advierten de un incremento de los diagnósticos entre personas menores de 50 años, en quienes es necesario buscar posibles causas secundarias.

Lo señala la Sociedad Española de Reumatología (SER), que considera que la osteoporosis continúa siendo una enfermedad «infradiagnosticada e infratratada». En España afecta a unos tres millones de personas y provoca alrededor de 300.000 fracturas por fragilidad ósea al año, con un coste sanitario de unos 4.000 millones de euros.

Los reumatólogos también prevén que los casos aumenten durante los próximos diez años debido al incremento de la esperanza de vida y a los cambios en los hábitos diarios.

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¿Por qué aumenta la osteoporosis precoz?

La osteoporosis es conocida por causar fragilidad ósea y aumentar el riesgo de fracturas.

En la octava edición del curso de la SER sobre osteoporosis y patología metabólica ósea, Enrique Casado, jefe de sección de Reumatología del Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, explicó algunas posibles causas del aumento de casos en personas jóvenes:

Mayor sensibilización y realización de pruebas diagnósticas .

. Cambios en los hábitos de vida .

. Mayor presencia de enfermedades relacionadas con la pérdida de masa ósea.

Cuando la osteoporosis aparece antes de los 50 años, los especialistas recomiendan investigar patologías inflamatorias, alteraciones hormonales, trastornos de nutrición, menopausia precoz y determinados medicamentos, especialmente los corticoides.

Casado también señala que algunos jóvenes son más sedentarios, reciben menos exposición solar y siguen dietas restrictivas con una ingesta insuficiente de proteínas, calcio y otros nutrientes. En hombres, añade, el consumo excesivo de alcohol es el motivo más frecuente de osteoporosis en España.

La genética también influye

La genética explica entre 60 y 70 % de la variación de la masa ósea de una persona. Los antecedentes familiares, especialmente de fractura de cadera, pueden aumentar el riesgo.

Por ello, si una persona menor de 50 años presenta una fractura por un traumatismo mínimo, una pérdida importante de masa ósea o varios factores de riesgo, los especialistas consideran fundamental realizar una valoración médica.

La prevención comienza desde la infancia

La prevención debe comenzar desde edades tempranas mediante hábitos que permitan alcanzar un buen pico de masa ósea.

La SER recomienda mantener una alimentación equilibrada, con suficiente calcio y proteínas, además de ejercicio físico de fuerza y actividades que mejoren el equilibrio. En cuanto a la vitamina D, los expertos advierten que los suplementos por sí solos no previenen la osteoporosis y que su uso debe valorarse de manera individual.

Tratamientos cada vez más personalizados

El tratamiento también avanza hacia una mayor personalización, de acuerdo con el riesgo de fractura y las características de cada paciente.

Entre los avances destacan las Unidades de Fractura (FLS), cuyo objetivo es detectar a personas que sufrieron una fractura después de una caída o traumatismo de baja intensidad, ya que puede ser la primera señal de osteoporosis.

Los agonistas del receptor GLP-1, utilizados para diabetes y obesidad, también son objeto de investigación. La SER señala que la pérdida importante de peso y masa muscular podría aumentar el riesgo de caídas y fracturas, aunque algunos estudios apuntan a posibles efectos beneficiosos sobre el hueso. Por ello, todavía se requiere más investigación para conocer su efecto global.

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