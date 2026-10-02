El error de una mujer que confundió dos marcas de helado se convirtió en la bancarrota de una empresa y una prueba clave del juicio que terminó con una condena de 23.8 millones de dólares

La marca de helados bajos en carbohidratos apeló la sentencia que la obliga a entregar parte de sus ganancias y cambiar el diseño de sus envases

Una confusión al comprar helado terminó convertida en una prueba dentro de una disputa empresarial. En agosto de 2024, una consumidora escribió a Rebel Creamery para reclamar que su esposo había comprado uno de sus productos creyendo que llevaba a casa un helado de Van Leeuwen.

De acuerdo con Yahoo! news, dos años después, un tribunal federal de Brooklyn concluyó que los envases de ambas marcas eran suficientemente parecidos para confundir a los consumidores. La sentencia ordenó a Rebel entregar 23 millones 785 mil dólares de sus ganancias y rediseñar los recipientes cuestionados.

El 14 de agosto de 2026, dos días después de apelar el fallo, la empresa solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de Utah, según el expediente 2:26-bk-25006.

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¿Qué copió Rebel Creamery de Van Leeuwen?

La controversia no estuvo centrada en el nombre ni en el logotipo. Van Leeuwen reclamó la protección de su imagen comercial, concepto conocido en Estados Unidos como trade dress.

El juez federal Eric Komitee determinó que la identidad de sus envases combina cuatro elementos:

Recipientes de cartón de un solo color , con tapas del mismo tono.

, con tapas del mismo tono. Una paleta compuesta principalmente por colores pastel .

. El nombre escrito en tipografía cursiva negra , con una inicial de mayor tamaño.

, con una inicial de mayor tamaño. Una presentación con pocos elementos y un diseño minimalista.

Durante el juicio se presentaron mensajes de consumidores y ejemplos de empleados que colocaron etiquetas de precio de Rebel en productos Van Leeuwen o acomodaron ambas marcas como si pertenecieran a una misma línea.

Los archivos de diseño fueron clave para resolver el caso

Van Leeuwen contrató en 2016 al estudio Pentagram para desarrollar su imagen antes de ampliar su presencia en supermercados. La firma conservó informes, presentaciones, propuestas descartadas y archivos utilizados durante todo el proceso.

Los fundadores de Rebel, Austin y Courtney Archibald, declararon que crearon sus envases entre diciembre de 2017 y principios de 2018. Aseguraron que no conocían la presentación de Van Leeuwen, pero solo conservaron el archivo final.

Komitee no consideró creíble esa explicación. “La evidencia presentada en el juicio no dejó ninguna duda”, escribió al concluir que Rebel infringió y diluyó intencionalmente la imagen comercial de su competidora.

¿Por qué la condena quedó en 23.8 millones de dólares?

Van Leeuwen solicitó inicialmente 36.4 millones de dólares, calculados a partir de las ganancias obtenidas por Rebel con los recipientes cuestionados.

El juez redujo esa cantidad en aproximadamente una tercera parte. Consideró que una parte de las ventas obedeció al interés de los consumidores por los helados cetogénicos y bajos en carbohidratos, no necesariamente al parecido entre los envases.

Rebel propuso limitar la cantidad a cinco millones de dólares, pero el tribunal señaló que no encontró evidencia suficiente para respaldar ese cálculo.

¿Qué significa la bancarrota de Rebel Creamery?

El Capítulo 11 no implica el cierre automático de una compañía. Este procedimiento permite reorganizar operaciones y deudas mientras mantiene su actividad bajo supervisión judicial.

Rebel reportó aproximadamente:

13.78 millones de dólares en activos .

. 23.85 millones de dólares en pasivos .

. 5.22 millones de dólares en efectivo y equivalentes.

en efectivo y equivalentes. 2.59 millones de dólares en cuentas por cobrar.

en cuentas por cobrar. 5.65 millones de dólares en inventario.

La empresa incluyó la condena a favor de Van Leeuwen como una deuda en disputa. La protección concursal generalmente frena los intentos de cobro mientras se tramita la reorganización, aunque no elimina por sí misma la sentencia.

¿Qué pasará con los envases de Rebel?

El fallo ordenó que la empresa cambie sus recipientes para ofrecer una “impresión comercial sustancialmente diferente”. La obligación se mantendrá si la apelación no modifica o anula la resolución.

El expediente de bancarrota tampoco establece que la condena haya sido la única causa de los problemas financieros de Rebel. Ahora deberán avanzar dos procesos: la revisión de la sentencia y el plan con el cual la empresa buscará reorganizar sus deudas.

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