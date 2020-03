Zuria Vega ocultó embarazo en película

Zuria Vega está promocionando su nueva película “¿Y cómo es él?” acompañada de sus compañeros de elento Mauricio Ochmann y Omar Chaparro, y confesó que estaba embarazada durante la filmación.

La actriz le comentó a la Revista Quién que decidió guardar el secreto, pero no la pasó bien con los síntomas.

“Particularmente en este último embarazo yo me sentía muy mal, pero nadie sabía, yo no le dije a nadie, pero bueno ni modo, el show tiene que continuar, y la verdad es que estando en escena se te olvida todo. Esa es una de las joyas y las maravillas de este trabajo, por lo menos a mí me pasa, que en cuanto entras al set o al escenario todo lo demás se pone en pausa por así decirlo”.

Además Vega platicó que se enteró dos semanas antes de que empezara el rodaje.

“No les quise decir que yo estaba embarazada porque venían llamados y locaciones que eran muy complicadas, entonces yo no quería meter como una presión extra”.

Zuria está casada con el actor Alberto Guerra y tienen dos hijos.

Con información de Revista Quién.