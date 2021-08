Zuleika Garza responde a acusaciones en su contra tras muerte de Sammy Pérez

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Sammy Pérez continúa en el centro de la polémica a días de su muerte, esto luego de que algunos de sus familaires y Eugenio Derbez señalaran a la prometida del comediante, Zuleika Garza, de haber "Desaparecido" llevándose el dinero del famoso.

Ante tal acusación, la joven reapareció para dar final a los chismes y comentarios en su contra. Fue en una entrevista para el programa "El Show de Multimedios", Garza expresó con lágrimas en los ojos que ella jamás huyó, además de mostrar un video donde presuntamente entrega las tarjetas bancarias de Sammy a sus familiares.

Según las declaraciones de la joven, su aislamiento se debió a recomendaciones médicas por el COVID-19, no a que haya huido de Colima como se había señalado.

Zuleika respondió a los señalamientos expresando que le parecen injustas las acusaciones en su contra pues ha sufrido acoso desde entonces, además dijo no haber huido y menos con el dinero del comediante.

“La verdad que estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mí muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias. Ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”, expresó Garza.