Zuleika Garza no niega las acusaciones en su contra; asegura que afectan a sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO.- Zuleika Garza, exnovia de Sammy Pérez, nuevamente está envuelta en polémica, ya que ahora es acusada de vaciar las cuentas bancarias del comediante.

En entrevista para “De Primera Mano”, la joven fue cuestionada por los señalamientos ya que los familiares del fallecido actor aseguraron que cuando ésta les entregó unas tarjetas que pertenecían a su tío, ya no tenían fondos.

Sin confirmar o negar las acusaciones, Zuleika se limitó a decir que están afectándola tanto a ella como a sus hijos.

Mis hijos han salido muy afectados de todo esto, especialmente mi hija, hace poco se me desmayó, tiene arritmia cardiaca y está un poquito malita de su corazón. Hace días se me quería suicidar por todo lo que decían, es muy depresiva”.

FILTRAN SU DIRECCIÓN Y DATOS PERSONALES

Zuleika denunció que alguien filtró su dirección, por lo que le han llegado varias amenazas e insultos en su contra.

“Dieron la dirección, no sé quien, y tomaron fotos de la casa de mis padres. Yo a la calle no puedo salir porque la gente me dice coas, a mi hija le dicen cosas y si yo continúo con todo esto se va a seguir más y mi hija se va a afectar más”.

“Se le subió hasta el tope la presión a mi papá y ha estado un poco mal de su presión y la diabetes. A veces digo que por ellos es lo único que no quisiera hablar, los empiezan a ver, les empiezan a decir y esto nunca va a parar”.