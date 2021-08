Familiares de Sammy Pérez aseguran que la expareja del actor se quedó con todo su dinero

MÉXICO.- A casi el mes del fallecimiento del reconocido comediante Sammy Pérez, su terrible pérdida sigue causando polémica por los rumores y problemas que hay alrededor de él, tal como es la situación de su expareja Zuleika Garza.

Primero los rumores se trataban de que presuntamente había desaparecido con las tarjetas pertenecientes a Sammy, sin embargo después desmintió esto y la joven aclaró que solo tuvo que aislarse por recomendación del doctor debido a la Covid-19.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Fue durante el programa “El Show de Multimedios” donde Garza expresó entre lágrimas que ella jamás huyó, incluso mostró un video donde entrega las tarjetas bancarias de su ex pareja a sus familiares.

“La verdad que estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mí muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias. Ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”, expresó Garza.

A pesar de haber aclarado las fuertes acusaciones, los sobrinos del comediante revelaron que nada de esto era cierto, pues durante una entrevista en “Sale el Sol, Yessica Pérez aseguró que después de tener acceso a algunas cuentas bancarias de su tío comprobaron que no tenían fondos.

Ya checamos dos bancos y efectivamente esas dos cuentas están en ceros (…) Creemos que la única que no ha tocado es la de Grupo Televisa y estamos esperamos la respuesta. Tristemente esa mujer se aprovechó de mi tío”, afirmó hacia el medio de espectáculos.

Después de que los jóvenes fueran cuestionados de por qué sospechaban de Zuleika Garza, la sobrina del actor comentó que los retiros de dinero se realizaron mientras su tío estaba hospitalizado: “Nos dijeron que, aproximadamente, estos movimientos se realizaron hace un mes y chachito, mi tío apenas va a cumplir un mes de fallecido”, expresó Yessica.

A pesar de estas fuertes revelaciones, la familia de Sammy Pérez reveló que no iniciarán ninguna acción legal contra Garza, ya que afirman sentirse bastante cansados de ese asunto y solo desearon que “el dinero le dure” e incluso la sobrina del comediante hizo un comentario sarcástico: “porque el dinero mal habido no dura, como dicen por ahí”.