Zoraida Gómez reacciona a ausencia de Poncho Herrera en reencuentro de RBD

Ciudad de México.- El anuncio sobre el posible regreso de RBD a los escenarios provocó distintos tipos de reacciones entre los seguidores del proyecto.

Tal es el caso de Zoraida Gómez, quien además de expresar su regocijo por la noticia, también levantó la mano para ser considerada como asistente del esperado espectáculo.

O sea, ya todo el mundo me está diciendo ‘¿qué onda con los boletos?’, espérense a mi todavía ni me han invitado, pero espero que me inviten. A mí me hubiese encantado que estuviera Poncho, pero pues bueno, ni modo. A mí me encantaría ir como invitada a verlo, sería muy feliz”