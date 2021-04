Zayn Malik le dio una gran sorpresa a Gigi Hadid por su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO. – El cantante y compositor británico sorprendió a su novia, y madre de su hija, Gigi Hadid, por su cumpleaños 26 con un lujoso ramo de flores.



La modelo estadounidense recibió múltiples felicitaciones de sus seres queridos y para celebrar la ocasión, su novio, con quien tiene una hija, Khai, de siete meses, le regaló un enorme arreglo de flores rosas y rojas, mismo que la modelo compartió en sus historias de Instagram acompañados por un: “WOW”.

Historia de Gigi Hadid.



El cantante no fue el único que celebró el cumpleaños de la famosa modelo, pues Gigi recibió felicitaciones y mensajes de cariño por su hermana Bella Hadid, quien no dudó en compartir una foto de ambas divirtiéndose en el U.S Open 2018, acompañado de un “Feliz casi cumpleaños”.



Su padre, Mohamed Hadid, publicó una foto de la modelo cuando era bebé con unas gafas de sol y un video de su hija en una entrega de premios.



Además, Gigi compartió los múltiples mensajes que le enviaron sus amigos celebridades como : Irina Shayk, Donatella Versace, Tan France, Emily Ratajkowski, Kendall Jenner y la novia de su hermano, Dua Lipa.



Otra estella que le envió sus buenos deseos fue Lily Aldridge. La modelo compartió una foto de ellas besando un trofeo junto a las palabras “creo que este fue el día que nos enamoramos. Estoy muy agradecida por Gigi Hadid porque eres una amiga muy dulce y protectora”, expresó Lily.

Felicitación de Lily a Gigi Hadid / Historia de la modelo.





¿Gigi y Zayn ya están casados?



La noticia se viralizó recientemente con el hashtag #ZaynIsMarried, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, y se debe a las recientes declaraciones de Ingrid Michaelson, cantautora que colaboró con el cantante para el sencillo “To Begin Again”.



Por medio de un live de Instagram, la cantante expresó que hicieron el video por separado y que nunca ha hablado con él, a pesar de esto, ella agradeció la oportunidad de colaborar para este proyecto ya que Malik ahora tiene “otras responsabilidades”.



Zayn no hace cosas que no quiere hacer, y el hecho de que haya hecho esta canción es muy halagador. Es una persona muy reservada y ahora está casado y tiene una hija, así que hace las cosas que quiere hacer”, expresó Ingrid.

Esta declaración llevó a que los fanáticos pusieran en revolución las redes sociales y comenzaran a sacar cientos de teorías, hecho que llevó a Michaelson a pedir una disculpa y aclarar las cosas.



Por medio de sus historias de Instagram, la cantante expresó que Malik no estaba casado y que todo había sido un error de ella. “No me di cuenta. No vivo en este mundo (…) Mis disculpas a Zayn y Gigi, por si algo de esto les llega y es molesto para ustedes. Lo siento, no era mi intención”, declaró la autora.