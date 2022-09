Zac Efron reaparece en público y su rostro causa controversia

ESTADOS UNIDOS.- Zac Efron desde su protagónico en Highs School Musical logró un éxito mundial y convertirse en uno de los actores más populares de Hollywood gracias a su talento reflejado ante las cámaras.

Sin embargo desde hace unos meses el actor ha captado la atención de los usuarios por los cambios que ha tenido físicamente y de nueva cuenta logró viralizarse con su reaparición pública.

Fue por la cuenta de Instagram de @entrefamososmz que dio a conocer un video en el que el artista se le pudo ver en la alfombra roja de su más reciente película pero algo indistinto se veía.

En poco tiempo los usuarios comenzaron a percatarse que Zac aparecía con el rostro un poco cambiado que insinuaron que pudiera tratarse de alguna nueva “cirugía” pero hasta ahora se desconoce.





#ZacEfron reapareció en la promoción de su nueva película pero su nueva apariencia no pasó desapercibida por los internautas. Incluso lo comparan con el actor #DavidHasselhoff” se puede leer en la publicación.

En la grabación es notorio que Zac se ve muy distinto a hacer algunos años, pero hasta ahora no se sabe que fue lo que pudo haber sucedido debido a que en su momento desmintió cirugía.

Los usuarios hicieron llegar sus reacciones en la publicación: “arruinó su cara”, “algo se hizo en el rostro”, “se me más grande y me encanta”, “la edad no pasa en vano”, “muy guapo”.





Desmienten cirugía plástica de Zac Efron

Fue un amigo del actor Kylie Sandilands quien optó por aclarar la controversia donde ha estado involucrado el famoso actor y negó totalmente que su ¿colega’ se haya sometido a una cirugía.



"Sabría si se hubiera sometido a una cirugía plástica. Por supuesto que Zac no se ha hecho nada. Es como conseguir un Picasso y que un niño lo pinte con los dedos. ¿Por qué molestarse?”, expresó Kyle.