Zac Efron: Desmienten rumores de cirugía plástica

LOS ÁNGELES, California. – Hace unas semanas, el reconocido actor Zac Efron tuvo una aparición en un concierto, misma que causó gran controversia, especulaciones, críticas y memes sobre su apariencia, ya que los internautas aseguraban que el actor se había hecho una cirugía estética.

¿Qué le pasó? Zac Efron lució su nuevo rostro y ahora los memes no paran https://t.co/ASrgevwn8N pic.twitter.com/vAiHdQRnLB — Milenio (@Milenio) April 23, 2021



Sobre esto, Efron no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero si su amigo Kyle Sandilands, presentador australiano,optó por aclarar la controversia.

Durante la trasmisión del programa de radio “The Kyle and Jackie O Show” habló sobre la polémica que generó la imagen del actor en el concierto Earth Day! The Musical, y aprovechó para negar que su amigo se haya sometido a una intervención quirúrgica para lucir mejor.



Sabría si se hubiera sometido a una cirugía plástica. Por supuesto que Zac no se ha hecho nada. Es como conseguir un Picasso y que un niño lo pinte con los dedos. ¿Por qué molestarse?”, expresó Kyle.

Recientemente, el actor reapareció en redes sociales, pues compartió una foto en su Instagram personal en donde se le ve en su viaje a una isla de Australia, además, a pesar de llevar lentes de sol y gorra, los medios aseguran que su rostro se encuentra igual que antes.



“Solo toma lo que es necesario y vive con un espíritu generoso. Para ser más, uno debe dar más. Lecciones que he aprendido de las personas en la Isla Masig”, escribió el actor en la publicación en cuestión.

La publicación, que al momento lleva más de 3 millones de “me gusta” cuenta con cientos de comentarios por parte de los internautas que se mostraron “aliviados” de ver al actor nuevamente en redes y otros que expresan su opinión sobre la supuesta operación de Zac.



“No hagas caso a los chismes ni a las cosas que digan de ti”, Por favor no te hagas nada en tu bello rostro”, “Todos haciéndole zoom a la cara”, “Eres precioso, no hagas caso a lo que digan los envidiosos”, son algunos de los comentarios que compartieron los usuarios de la red.