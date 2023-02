Yuya revela cómo es el cuarto de su bebé

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariand Castrejón fue una de las pioneras en la plataforma de ‘YouTube’ al convertirse en una de las primeras ‘influencers’ con mayor popularidad en el país y ahora teniendo más de 30 millones de seguidores en dicha plataforma.

A lo largo de los años Yuya logró ganarse el cariño y fidelidad de sus fanáticos, sin embargo hace más de un año que tuvo que ausentarse un poco más de las redes sociales para poder disfrutar de su etapa como mamá a lado de su hijo Mar.

Pero hace una horas por medio de su cuenta de Instagram reapareció ante las cámaras y reveló lo mucho que extrañaba poder estar activa por eso le pidió a sus seguidores que le cuestionaran lo que ellos quisieran pero también que platicaran un poco de sus vidas.

Una de sus seguidoras le preguntó que si cómo era el cuarto de su bebé, a lo que Mariand se sinceró y reveló que antes esa recámara era un cuarto de estudio donde ella solía trabajar.

Justo estoy sentada en la habitación de Mar, este lugar, este espacio lo utilizamos de dos maneras, antes lo utilizábamos como un pequeño estudio que tenía aquí para trabajar y siempre ha estado la cama de adulto” comentó Yuya.

La YouTuber agregó que en la recámara siempre ha estado la cama de adulto y aunque quito los muebles que antes tenía, para que el menor pudiera jugar y desplazarse, la realidad es que todavía utiliza ese cuarto para sus visitas.

Yuya confesó que para su percepción el menor no necesita una super habitación con muchos muebles, esto facilita que el bebé pueda estar más cómodo en el cuarto, además admitió que sigue durmiendo con ella, por lo que no necesita otro lugar.

Yuya habla de la maternidad con emotivo video

A través de redes sociales la YouTuber aprovechó para enviar un emotivo mensaje sobre la maternidad, donde reconoció que esta etapa la ha llevado a disfrutar un poco más de su vida a lado del menor.

"Siempre amé vivir, pero desde que Mar y yo nos encontramos, la vida me parece más simple.Incluso yo me siento más simple .Me rio más fuerte y me rio por dos. Te amo mi humanito, gracias por lo qué haces conmigo” se puede leer en la publicación.