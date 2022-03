Yuya aparece sin maquillaje y manda emotivo mensaje a sus fanáticos

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariand Castrejón es una de las ‘YouTubers’ con más trayectoria en Internet, gracias a su creatividad y su talento frente ante la cámara se ha posicionado como una de las más queridas por parte del público.

El pasado 13 de marzo Yuya celebró su cumpleaños número 29, en años pasados solía publicar parte de su festejo, pero al parecer en esta ocasión decidió vivirlo de una manera más privada y personal.

Pero por medio de su cuenta de Instagram la ‘influencer’ aprovechó para enviar un emotivo mensaje a todos sus fanáticos, que en su momento se encargaron de hacerle llegar sus muestras de cariño y felicitaciones, es por eso que agradeció por todos estos detalles.

Pero lo que sorprendió a sus fanáticos fue que Mariand apareció sin una gota de maquillaje y lucio más bella que nunca, incluso muchos quedaron boquiabiertos con su piel que se veía casi “perfecta”.

Cumplí un año más, estoy contenta con mi presente. Me vine a la playa varios días y no tengo mucha señal. Gracias a los que me escribieron, me siento amada y ese es mi regalo” escribió la YouTuber.