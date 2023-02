Yuridia vuelve a lanzarse en contra de "Ventaneando" y TV Azteca

MÉXICO.- Luego de los diversos conflictos que surgieron a partir de la denuncia de Yuridia por los comentarios discriminatorios en su contra realizados por Pati Chapoy en “Ventaneando”, la cantante ha utilizado sus redes sociales para enfrentar las múltiples declaraciones que ha realizado Pati Chapoy.



En nuevas declaraciones, la intérprete de "Ya es muy tarde", volvió a hablar al respecto, luego de que sus seguidores le pidieran no engancharse en chismes y concentrarse en su carrera; sin embargo, la exacadémica reveló que además de mantenerla entre las tendencias, era necesario tocar estos temas, pues durante toda su carrera ha callado los abusos que sufrió.



No es que les dé importancia. A parte, sí es un tema del cual se tiene que hablar, ya a estas alturas sí les tocaba. Quiero que sepan que llevo 17 años cantando y jamás me pasó por la mente darles réplica, jamás quise hablar del tema y no estaba en mis planes hacerlo", dijo en una serie de videos que compartió en su cuenta oficial de Instagram.