Yuridia se sincera y habla de la muerte de su hermano

La cantante hermosillense Yuridia saltó a la fama a partir de su participación en La Academia y actualmente está promocionando su nuevo sencillo y participa como coach en "La Voz".

No obstante, pese a que es una de las cantantes mexicanas más importantes del momento, no todo es felicidad para ella, ya que a lo largo de su vida se ha enfrentado a muchas tristezas y obstáculos, como lo fue el fallecimiento de su hermano.

En una entrevista para YouTube, en el programa de "La Chicuela", Yuridia habló acerca de la pérdida de su hermano, cosa que considera el momento más difícil de su vida y asegura que es algo que hasta la fecha no ha podido superar.

El momento más difícil de su vida

A pesar de haber aprendido a sobrellevar su pérdida, lamenta mucho que, debido a su ocupada agenda como cantante, no tuvo la oportunidad de verlo tanto tiempo y asegura que algo que se le quedó es que ni siquiera recuerda cuándo fue la última vez que lo vio.

Justo mi hermano falleció cuando yo estaba en el Auditorio Nacional, y en la mañana me avisaron que ya había fallecido”, narró la cantante.

Para la artista ha sido difícil procesar ese año tan intenso de su vida, ya que mientras el éxito en su carrera se despegaba a lo más alto, sucedió este acontecimiento de lo más desgarrador.

“Yo sabía que él estaba internado, pero decía; ‘No va a pasar nada, se va a aliviar’. No me pasaba por aquí que me iban a despertar en la mañana y me iban a decir que ya no estaba con nosotros”, dijo la cantante.

