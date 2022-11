Yuridia reveló si cantaría sin que le pagaran

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuridia es una de las voces femeninas más importantes y reconocidas del medio artístico, desde su participación del reality de ‘La Academia’ se ganó el cariño incondicional por parte de sus fanáticos.

Desde hace un par de años se ha vuelto más activa en sus redes sociales donde suele mantenerse en contacto directo con sus fanáticos a quienes incluso les ha llegado a hablar de su vida privada.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram realizó una dinámica de preguntas y respuestas en las que invitó a sus fanáticos, que le cuestionaran lo que quisieran saber de ella.

Uno de sus fanáticos se atrevió a cuestionarle sobre si en algun momento de su vida llegaría a cantar sin un beneficio, a lo que Yuridia respondió que el poder cantar le ha brindado muchas cosas buenas, porque incluso lo ve como una meditación.

Si me estás preguntando económicamente, no no cantaría” escribió en la publicación.