Yuridia le pide a sus fanáticos que ya no le regalen nada en sus conciertos

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuridia es una de las voces más importantes de la música pop en el país, después de su participación en el reconocido reality de La Academia se convirtió en una de las favoritas por parte de sus seguidores.

Actualmente la intérprete de “Ángel’ se encuentra cubriendo distintas fechas incluso fuera de México, donde intenta consentir a sus seguidores con cada uno de sus éxitos musicales.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la cantante sonorense decidió realizar una dinámica de preguntar para que sus fanáticos la cuestionaran y pudieran celebrar el millón de seguidores en la plataforma.

Uno de sus seguidores le cuestionó a Yuridia que si que tipo de regalo le podría hacer llegar en uno de sus conciertos, a lo que la artista respondió que ya no le hicieran llegar nada porque su viaje se dificulte más.

Ya no me regalen nada, con su presencia con eso estamos bien, pero si me quieren regalar chocolates todo bien” comentó.