¿Yuridia estrena nuevo amor?

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuridia desde su participación en ‘La Academia’ logró conquistar el corazón del público con su talento vocal, desde entonces ha podido tener una de las carreras más sólidas de la música.

Desde hace un par de semanas que por primera vez forma parte de un jurado en este caso de ‘La Voz’ donde en más de una ocasión ha dejado en claro que se encuentra “enamorada” a pesar de los rumores de una crisis matrimonial con su esposo Matías Aranda.

Hace unas horas la intérprete de “Ángel”, publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que se le podía ver en el interior de un elevador acompañada por un hombre que se desconoce su identidad.

Sin embargo lo que llamó la atención de sus seguidores fue que Yuridia aparece abrazando y muy de cerca del joven, que aunque podría tratarse de su pareja Matías, ella logra taparlo tan bien que no se puede reconocer.

En la fotografía se puede ver a la cantante con el rostro relajado, utilizando un ‘outfit’ casual, camiseta larga en color negra y también unos jeans de color azul claro, mientras que el hombre es el que se encarga de tomar la imagen.

Hasta el momento Yuridia no ha aclarado de quien se trataba, pero seguramente es de su esposo y es que a pesar de todo lo que se ha dicho de una posible “separación”, la artista en repetidas ocasiones ha estado a su lado.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño a la sonorense a quien constantemente le hacen saber lo hermosa que luce en sus fotografías que suele compartir en redes sociales.



Yuridia habla sobre sus crisis matrimonial con Matías Aranda





Hace unos días que Yuridia llegó a tener una plática con el cantante Edén Muñoz, donde la ex académica reveló que ya no había “amor” en su relación con Matías, es por eso que el título de la canción es “Ya no hay amor.



La cantante Yuridia se expresó sobre la relación que tiene con Matías Aranda ya que al inicio del año se supo que la pareja estaba atravesando una, Yo no estoy acostumbrada a cantar canciones de amor. La neta cuando empecé a grabar este disco, yo no la estaba pasando muy bien en el área amorística (sic), en ese departamento no nos estaba yendo bien” dijo la sonorens.