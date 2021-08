Yuridia denuncia el robo de su pasaporte; suplica que se lo devuelvan

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuridia está pasando por un momento muy difícil, pues acudió a sus redes sociales para pedir ayuda, luego de que fuese víctima de un robo en la Ciudad de México.

La intérprete de “Amigos no por favor” relató que se encontraba en un centro comercial en Perisur, estacionó su auto y entró a hacer sus compras. Sin embargo, al salir, se dio cuenta que su bolsa ya no estaba en el mismo lugar.

Chavos, me quiero morir en este momento. Fui a Perisur en la Ciudad de México y dejé una bolsa en mi carro por estúpida y se la robaron. Se robaron mi cosas, venía mi pasaporte, con mi visa, mi iPad”, expresó Yuridia sobre el acontecimiento.

LA DESESPERACIÓN DE YURIDIA POR SUS DOCUMENTOS

La famosa se mostró visiblemente afectada en sus redes sociales, pidiendo la ayuda de sus fans para localizar sus pertenencias.

Aunque son varios los objetos de valor que le robaron, ella, principalmente, desea recuperar su visa y pasaporte mexicano.

“Lo que más me importa es mi pasaporte y mi visa porque, obviamente me van a hacer dar vueltas”, expresó Yuridia.

Asimismo, comentó que los ladrones encendieron su dispositivo móvil a las 4:00 horas de la madrugada en algún lugar cercano a la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Estoy esperando que la vuelvan a prender, porque si la vuelven a prender va a ser el último lugar donde van a estar… pero bueno, en el iPad puedes meterte y poner un mensaje, ahí puse que me regresaran el pasaporte. Lo demás no me importa”, destacó la cantante.