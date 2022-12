Yuridia dedica felicitación de cumpleaños a Matías Aranda

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuridia es una de las cantantes más importantes del país, desde su aparición en ‘La Academia’ se convirtió en una de las voces favoritas del púbico, además fue aquí donde conoció al amor de su vida: Matías Aranda.

La pareja tiene más de 10 años de relación pero fue en el 2019 que llegaron al altar, aunque ambas han sido protagonistas de fuertes rumores, ellos han dejado ver un poco de la relación amorosa que mantienen.

Este 13 de diciembre Matías Aranda se encuentra celebrando sus 38 años es por eso que Yuridia se encargó de compartir en su cuenta de Instagram algunos momentos que ha vivido a lado de su esposo.

La intérprete de “Yo por él” publicó varias imágenes entre ellas una en blanco y negr donde aparecía sonriendo mientras acariciaba el rostro de Matías que actualmente es su manager.

Yo sé que este es el más feliz cumpleaños @elmatiaranda i love you!” se puede leer en la publicación.

Además Yuridia también dio a conocer otra imagen de su esposo donde se le podía ver de espaldas, supuestamente discutiendo cuestiones de trabajo, esto en tono de broma para el festejado.

Seguramente sus seguidores hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones, donde en su mayoría siempre han reconocido la gran pareja, que hacen ambos cantantes.

Yuridia le pide a sus fanáticos que ya no le regalen nada en sus conciertos

Uno de sus seguidores le cuestionó a Yuridia que si que tipo de regalo le podría hacer llegar en uno de sus conciertos, a lo que la artista respondió que ya no le hicieran llegar nada porque su viaje se dificulte más.

"Ya no me regalen nada, con su presencia con eso estamos bien, pero si me quieren regalar chocolates todo bien” comentó.