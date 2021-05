Yuri usó pañal por tras Covid-19

La cantante veracruzana Yuri, reveló en una charla con la periodista Mara Patricia Castañeda, lo terribles y bochornosas que son las secuelas del Covid-19, aún cuando hayan pasado meses de la enfermedad, tal y como ella lo vivió en el mes de diciembre que incluso la llevaron a usar pañal.

"En diciembre tuve muchas diarreas, casi casi me hacía popo donde cayera. En mi último video me acuerdo que me prestaron un Versachazo (Versace) divino, no pues lo hice popó todo, lo tuvieron que lavar y dije, bueno ya si se encoge pues ya lo tendré que pagar; los muchachos de la filmación me decían, '¿señora pero qué le paso?, Tengo secuelas de Covid', porque iba y venía, me tuve que poner un pañal casi, casi, sí la pasé muy mal", compartió Yuri a su entrevistadora.

La intérprete de "El apagón" y "La maldita primavera", explicó que en septiembre del año pasado, mientras formaba parte del panel de jueces del programa "¿Quién es la máscara?", contrajo la enfermedad debido a que su compañero Juanpa Zurita se contagió primero y de ahí le siguieron Consuelo Duval, Omar Chaparro y ella; pero que más allá de un día de fiebre, otro de dolor corporal y dos noches de tos, su padecimiento no fue a más, los problemas vinieron tres meses después.

"Las secuelas me dieron muy feo, se me olvidan mucho las cosas, se me borra el cassette muy feo, o me entran unas tembelequeras (temblores), pero veo que eso va pasando... muchas ansiedades, el cabello se me caía a borbotones, no de raíz sino se me quebraba, ahorita gracias a Dios me ha crecido bastante, estoy tomando unas vitaminas espectaculares que me dio mi dermatólogo, por el virus te chupa todas las vitaminas que puedas tener, por eso queda uno muy débil".