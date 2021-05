Yuri admite que quería un romance con Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuri reveló que tuvo un amor platónico por Luis Miguel, quien, a pesar de la cercanía, jamás ocurrió nada entre los dos.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la intérprete de “Maldita Primavera” detalló que su relación con el cantante de “La incondicional” era más de “manita sudada” que otra cosa.

Solamente nos veíamos, no hubo nada, era más de manita sudada. No mana, esos zapatitos no estuvieron debajo de mi cama, estuve muchas veces con él platicando, fue de mis mejores amigos, las platicadas que me echaba con él eran de ‘no hombre’. Estábamos en Acapulco, él me decía que andaba en la playa, entonces llegaba con su moto”, dijo la veracruzana.

A YURI LE HUBIERA GUSTADO SER NOVIA DE LUIS MIGUEL

A pesar de las largas conversaciones que sostuvieron, y de ser una de sus mayores confidentes, a Yuri jamás se le hizo tener un romance con Luis Miguel.

“En la noche, no había nadie en la playa, y en copita yo le contaba todas mis cosas. Que el novio me dejó, lo que sea, pero él no contaba nada, no le sacaba la sopa. Me hubiera encantado ser su novia”, confesó.

La cantante rubia también admitió que se sentía muy atraída por “El Sol”, y hasta lo describió como “divino” en el mejor momento de su carrera.

“Pa qué les digo que no, que no soy santa y virgen, me hubiera encantado, pero nunca me vio como una pareja, ni yo a él, aunque me hubiera encantado. Aunque qué bueno que no pasó, habría salido mal”, dijo Yuri entre risas.

A pesar de todo, actualmente agradece que no se diera nada entre ellos dos, y que la amistad siempre se mantuviera auténtica y sin ninguna pretensión.

“Me tocó cuando estaba joven y hacía ejercicio, estaba divino, lo sigue estando. Pero joven, pues todos estamos divinos, aunque la neta, qué bueno que no. Él como que no, siempre me vio de otra manera, es más yo le llevaba a mis novios y me preguntaba: ‘¿con quién andas ahora?’”.

“Yo andaba de novia con Rodrigo (Espinoza) y él le advirtió, le dijo: ‘cuídala, ámala, protégela’. Gracias Micky por eso. La verdad sí me hubiera gustado porque estaba muy buenón”, expresó a Mara.