Yuri reveló que su mascota le ayudó con su ansiedad

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuri aparte de ser una de las cantantes con más renombre en la música, se ha caracterizado por ser una mujer muy alegre y amable con todos sus miles de fanáticos quienes la han apoyado en su larga carrera artística.

Hace un par de meses que la intérprete de “Ya no vives en mi” dio a conocer que después de haber contraído el virus de Covid-19, habría tenido algunas secuelas que no la han dejado en paz.

La cantante reveló según el portal de TVNotas que en su momento habría sido diagnosticado con disautonomía, una condición que provocaba un aumento muy notorio e incómodo en los latidos del corazón, sobre todo cuando las personas realizan algún tipo de ejercicio.

Tras vivir todo este tipo de situaciones Yuri ha tenido varios ataques de ansiedad, que antes no solía pasar, pero admitió que su perrita, llamada Nala la ha acompañado en esos complicados momentos.

Fue por medio de una entrevista para ‘Ventaneando’ que la artista reveló que ha sido su mascota quien se ha encargado de mantenerla en paz y feliz, por encima de cualquier medicamento recomendado por el médico.

Yo he vivido ataques de ansiedad en un avión y es espantoso… mi perrita se va conmigo y ella sabe fijate… ella sabe que la necesito”, dijo la cantante.

Además Yuri agregó que su canina es su compañera incondicional, en cada uno de sus viajes, sobre todo porque ahora en cualquier momento se le suele desatar la ansiedad.

La cantante agregó que además la canina suele tener un muy buen comportamiento durante el viaje, porque se queda tranquila y ni se mueve algo que también le brinda paz a ella, de sentirse segura a su lado.

Yuri considera dejar México si la inseguridad aumenta

Debido a la situación que atraviesa el país, durante un encuentro con los medios de comunicación Yuri fue cuestionada, si podría dejar México debido al alto aumento de feminicidios .



“Obviamente yo no quiero dejar México, pero si las cosas se ponen feas referentes a los hijos, las niñas que están desapareciendo realmente eso sí me preocupa mucho por mi hija, porque el día de mañana va a tener que vivir encerrada, pues no, ¿dónde?, no sé” comentó la artista.