Yuri celebra sus 59 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuri sin duda es una de las cantantes de música pop más importantes del país, a través de sus canciones se ha mantenido vigente y en el gusto por parte del público.

Este 6 de enero la intérprete de “Detrás de mi ventana” se encuentra de manteles largos al celebrar sus 59 años, donde se ha convertido en una gran artista con millones de seguidores.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que compartió una serie de videos desde las puras 00:00 de la noche, donde aparece en el interior de su casa acompañada de sus familiares que se encargaron de felicitarla.

En la grabación Yuri aparece sin una gota de maquillaje y con una bata blanca donde aprovecha para dejarse ver muy feliz y agradecer por la muestras de cariño por parte de sus fanáticos.

No me pregunten cuantos, eso es todo, vamónos” comenta la actriz en el video.

En otro de los videos que compartió Yuri aparece tomando el café en el patio de su casa y tambien agregó su agradecimiento a Dios como una de las costumbre de la cantante que se ha caracterizado por su fe.

Por supuesto sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación donde en su mayoría hicieron collage de fotografías y algunos regalos que se encargaron de llevarle.





Yuri no le tiene miedo a las críticas

Yuri sí dejo muy en claro es que la gente no ha sabido diferenciar entre lo que piensa y la manera en la que actúa, pues asegura que ella jamás le ha faltado el respeto a nadie.

"Soy una mujer feliz no le tengo miedo a las críticas, mi forma de pensar no es lo mismo que mi forma de actuar, y creo que la gente no ha sabido diferenciar eso, yo respeto a todos, respeto incluso hasta a los ateos me he sentado a la mesa con gente atea y me las llevo re bien", dijo en entrevista para EL UNIVERSAL.