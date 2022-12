Yuri asevera que le inventan chismes por su éxito

Ciudad de México.- Después de que surgieran los rumores sobre Gloria Trevi y Yuri en donde se decía que se habían distanciado por una presunta rivalidad, la Jarocha contó que su amistad con Gloria estaba intacta, y expresó que le molestaban los rumores mientras ella disfrutaba de su éxito.

En días pasados se supo que Trevi se había distanciado de Yuri porque se había enterado que la cantante estaba hablando de ella a su espaldas, aunque ante la prensa se negó la situación.

¿Para qué te aclaro algo que no es verdad?, yo aclaro cuando es verdad, pero cuando no es verdad para qué lo aclaro, déjalo ahí…”

Dijo Yuri ante las primeras preguntas sobre la supuesta controversia.

Relación cordial

Posteriormente, Yuri recalcó que su relación con Trevi sigue siendo muy cordial. “He estado en su casa… sin palabras, que Dios les bendiga”, manifestó.

Sin embargo, la cantante y actriz reflexionó sobre las polémicas en las que se ha visto envuelta y no descartó una teoría por la que considera que le inventan chismes de manera constante. “Porque tengo éxito, cuando tú tienes éxito, la gente no lo soporta, cuando tú eres feliz, la gente no lo soporta”, explicó.

Por último, Yuri subrayó que todo lo que se inventa de ella no le afecta en lo absoluto.

“Ves por qué me río, ¿tú crees que a mí me provoca algo?, para nada, ni que me desgaste, yo soy una mujer feliz, y muy exitosa, por eso me tiran. Cuando yo estaba tranquilita, nadie se metía conmigo, y ahora que tengo éxito y lleno los lugares, que tengo una familia y que tengo paz y que tengo a Dios soy la peor, que Dios los bendiga”, remató.