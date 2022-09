Yuri aclara los rumores sobre su retiro de los escenarios

MÉXICO.- Yuri es una de las artistas más populares en México y con una gran trayectoria, constantemente se encuentra envuelta en polémicas.

Muchos detractores se preguntaron si el retiro de la intérprete de “La maldita primavera” estaba cerca y diversos medios señalaron que ya estaba planeando una gira de despedida que prometía ser inolvidable.

Sin embargo, recientemente Yuri declaró para las cámaras del programa De Primera Mano que no tiene planeado retirarse de la música, a pesar de las críticas que ha recibido.

No me retiro como dicen que me voy a retirar. A todos los que quieran que me retire: No me voy a retirar, a todos los que me odian que quieren que me retire, no van a ganar de una vez les digo", aseguró.