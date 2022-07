Yuri usa la bandera LGBT+ en su video y la llaman "hipócrita"

MÉXICO.- Yuri estrenó su video musical "Euforia", el cual cuenta con un imponente diseño visiaul. Entre gladiadores, caballos, bailarines y luces, lo que más llamó la atención es que la cantante también utilizó una bandera del arcoíris, la cual desató críticas hacia ella.

El clip no está siendo bien recibido por los miembros de la comunidad LGBT+, pues Yuri ha externado en varias ocasiones su desacuerdo con la adopción entre parejas del mismo sexo y se ha referido a las personas homosexuales con insultos por lo que fue llamada "hipócrita" al usar la bandera con los colores del arcoíris.

El video, que fue lanzado hace cinco días, suma poco más de 55 mil vistas, pero menos de 3 mil "me gusta"; los cometarios que se leen son en su mayoría negativos, pues tachan a Yuri de "falsa" y "oportunista".

"Como homosexual te digo que me parece una completa falta de respeto que utilices nuestra bandera, siendo la persona que eres, con los pensamientos y creencias que tienes, definitivamente eres la menos y ojalá sepas tratar de darle reflote a tu carrera lejos de nuestros símbolos, programas y demás cosas que nos representan como comunidad, comunidad de la que no eres parte". "Irónicamente no apoya a la comunidad LGBTIQ+ pero en este video reúne todo el cliché de una artista que sí lo hace. #Yurilamenos".

Algunos, incluso, la invitaron a disculparse públicamente por las declaraciones que ha hecho en el pasado en contra de la comunidad:

Rectificate #Yuri Si tan religiosa eres sabes que existen los valores, y si tienes dignidad pide una disculpa pública a toda la comunidad que dañaste".

Las declaraciones que hizo Yuri la han perseguido por años, provocando la reacción de varios famosos homosexuales, como la del actor Mauricio Mejía, quien cuestionó su postura. Miembros de la comunidad la han llamado "exdiva gay" por sus dichos, y las críticas en su contra se han reavivado luego de su entrevista con el Escorpión Dorado donde dice que se preocupó por "su salud" al enterarse de que su pareja era gay. "Me fui a hacer un análisis" , dijo la cantante entre risas.

Las polémicas declaraciones de Yuri

La cantante Yuri, de 58 años, abiertamente cristiana, se ha pronunciado varias veces en contra del derecho a la adopción entre personas del mismo sexo, sus palabras han sido repetidas en diferentes programas; ella se ha defendido y ha argumentado que a pesar de esa opinión, no es una persona homofóbica.

"Este es mi punto de vista porque en mi instructivo de vida dice que hombre y mujer. Yo soy cristiana, y así como la gente lo hace y lo apoya, yo los respeto. No los juzgo, yo no soy ese tipo de persona. Obviamente en México no estoy de acuerdo con la adopción porque, vuelvo a repetir, hay mucho 'burlying'", señaló en su momento.